पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नाथनगर:कबीरपुर में जमीन विवाद में युवक को पीटकर किया अधमरा, भाई ने 9 पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई

भागलपुर17 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

जमीन विवाद को लेकर ललमटिया इलाके के कबीरपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जो निजी क्लीनिक में इलाजरत है। घटना बीते गुरुवार सुबह की है। घायल युवक के बड़े भाई मो. आसिफ अंसारी ने ललमटिया थाने में नौ नामजद लोगों के विरुद्ध जमीन विवाद में जान मारने के नीयत से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।

मो. आसिफ ने पुलिस को बताया कि गुरुवार सुबह छह बजे सूचना मिली की छोटा भाई टीपू सुल्तान खान को जैन मंदिर के दक्षिण स्थित कब्रिस्तान के समीप बेरहमी से पीटकर बदमाशों ने जख्मी कर दिया है और वो अधमरा पड़ा हुआ है। सूचना पर जाकर देखे तो वह बेहोश था। उसे नवाब कलॉनी स्थित एक निजी क्लीनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया। होश आने पर टीपू ने बताया कि वह रोज की तरह पिता के मजार पर फातिहा पढ़ने कब्रिस्तान गया था। वहां घात लगाकर मो. आजम, मो. शाकिब, अफजल अंसारी, मो. इमरान, मो. फिरदोस, मो. मेराज, मो. अब्दुल रहमान, मो. मुस्तकीम और मो. मुन्ना ने तलवार और लाठी डंडे से हमला कर दिया। आसिफ ने आरोप लगाया है कि उक्त सभी नामजद लोग मेरे जमीन पर अवैध कब्जा करने आए थे। विरोध करने पर मेरे भाई के साथ नोकझोंक हुई थी। इसी रंजिश में उन लोगों ने मेरे भाई पर जानलेवा हमला किया है। ललमटिया ओपी इंचार्ज ओमप्रकाश ने बताया की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें