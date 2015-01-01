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पड़ताल:60 से अधिक बेखाैफ नावें गंगा और काेसी में चल रहीं रजिस्ट्रेशन तक नहीं, क्षमता 10 की, 23 हाे रहे हैं सवार

भागलपुर2 दिन पहले
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खरीक के लोकमानपुर घाट से दियारा जा रही नाव पर क्षमता से अधिक लोग हैं।
  • हादसे के बाद भी नहीं जगा प्रशासन, पीरपैंती और खरीक के इलाके में जान जाेखिम में डालकर नाव पर यात्रा कर रहे लाेग
  • जानिये, किन-किन इलाकाें में क्षमता से अधिक लाेगाें काे बैठाने से हुए हादसे, प्रशासन ने क्या की कार्रवाई

गाेपालपुर के तीनटंगा करारी के दर्शन मांझी घाट और बिचली दियारा के बीच गंगा में हुए नाव हादसे के बाद भी न प्रशासन, न नाविक और न ही उस पर सवार हाेनेवाले लाेग ही चेत रहे हैं। क्षमता से अधिक लाेगाें के नाव पर सवार हाेने के कारण करारी तीनटंगा में हादसा हुआ। लेकिन इसकी जरा भी परवाह प्रशासन काे नहीं है।

हालत यह कि घटना के दिन भी दिनभर अलग-अलग नावाें में क्षमता से कई गुना अधिक सवार हाेकर लाेग जाेखिम में जान डालकर यात्रा करते हुए दिखे। यह हकीकत भास्कर की पड़ताल में सामने आई। हादसे के बाद भास्कर की टीम ने सुल्तानगंज से पीरपैंती के बीच करीब 80 किलाेमीटर में फैली गंगा और नवगछिया पार के काेसी के किनारे के घाटाें की पड़ताल की।

इस दाैरान पीरपैंती के रानी दियारा में एक छाेटी सी नाव पर क्षमता से अधिक लाेग सवार पाए गए। जबकि काेसी में भी एक डेंगी में 23 से अधिक लाेग सवार थे। इतना ही नहीं, सालभर के अंदर पांच से अधिक नाव हादसे जिले के अलग-अलग इलाके में हाे चुके हैं। हैरत यह कि ज्यादातर नाव रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। 60 से अधिक नावें बिना निबंधन के चल रही हैं।

जानिये क्या है गाइडलाइन

  • तीन तरह की नाव का हाेता है रजिस्ट्रेशन, परिवहन विभाग की जांच के बाद एसडीओ दफ्तर से हाेता है रजिस्ट्रेशन
  • बड़ी नाव के लिए अधिकतम 50 लदान क्षमता, मंझली के लिए तीस व छाेटी के लिए अधिकतम आठ बैठाने का नियम
  • हर निबंधित नाव में लाेडमार्क अंकित रहना हाेता है, नाव चलते समय ये लाेडमार्क हमेशा पानी से ऊपर रहना चाहिए।
  • पानी के नीचे जाने पर नाव पर क्षमता से अधिक सवारी बैठने का संकेत, निबंधन का कागज नाविक के पास हाेना जरूरी
  • सीओ व थानेदार की जिम्मेवारी है कि वे समय-समय पर घाटाें पर जाकर नावाें की क्षमता की जांच करें।
  • अगर नाव निबंधित नहीं है, ताे उसे जब्त पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही रजिस्ट्रेशन भी करवाएं
  • गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है

1. खरीक : सिर्फ एक रजिस्टर्ड, चल रहीं सात
खरीक के लोकमानपुर घाट पर कोसी नदी में आवागमन के लिए एक नाव ही रजिस्‍टर्ड है। लेकिन यहां कोसी में दो और गंगा नदी में पांच नावें चल रही हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है और न ही ऐसे नाविकों को कोई रोक-टोक करने वाला है।

2. सबौर: 5 निबंधित चल रही दर्जनों नावें
सबौर के बाबूपुर, रजंदीपुर, जियाउद्दीनपुर, इंग्लिश, ममलखा, शंकरपुर गांवों के ज्यादातर किसानों की खेत गंगा पार दियारा में है। ये लोग रोज दियारा जाते हैं। यहां 5 नावें निबंधित हैं। बिना रजिस्टेशन के दर्जनों नावें चल रही हैं। 2 माह पहले काली घाट पर छोटी नाव गंगा में डूब गई थी।

3. सुल्तानगंज : ढाई माह पहले नाव पलटी थी
सुल्तानगंज और अकबरनगर के बीच आधा दर्जन से अधिक नावें चलती हैं। यहां ढाई माह पहले नाव पलट गई थी। सीओ शंभुशरण राय ने बताया कि अवैध नौका परिचालन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले से 14 नावों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है।

4. पीरपैंती: रजिस्ट्रेशन की जगह नाेटिस थमाया
पीरपैंती के रानीदियारा से गंगा पार जाने के लिए एक भी नाव का निबंधन नहीं है। 2019 में एकचारी दियारा में नाव हादसे में दो लोग लापता हो गए थे। जुलाई में बाढ़ के समय एक नाव गंगा में पलट गई थी। सीओ अरुण कुमार ने बताया कि कई बार नाविकों को नोटिस दिया गया है।

5. कहलगांव : 17 का निबंधन, चलती हैं दो दर्जन
कहलगांव और आसपास के घाटों पर आवागमन के लिए अंचल प्रशासन ने 17 नावों का निबंधन कराया है। लेकिन यहां दो दर्जन से अधिक नावें चल रही हैं। जिन पर क्षमता से अधिक यात्री बैठते हैं। 6 साल पूर्व कहलगांव से रानीदियारा जा रही नाव डूब गई थी जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी।

आयुक्त के स्तर से होती है स्वीकृति
नदी में नाव चलाने के लिए गाइडलाइन और लदान क्षमता की स्वीकृति आयुक्त स्तर से हाेती है। -माे. फिराेज अख्तर, डीटीओ

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