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यूथ वॉलीबॉल क्लब हाजीपुर:बेगूसराय को हराकर मुंगेर बना वॉलीबॉल चैंपियन

पीरपैंती4 घंटे पहले
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प्रखंड के हाजीपुर फौजदारी दुर्गा मंदिर परिसर में यूथ वॉलीबॉल क्लब हाजीपुर की ओर से बुधवार की रात वॉलीबॉल टूर्नामेंट मैच का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में कुल दस टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में मुंगेर की टीम ने बेगूसराय की टीम को 3-0 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। विजेता और उप विजेता टीम को मुख्य अतिथि चंद्रशेखर शर्मा उर्फ पिंकी ने ट्रॉफी प्रदान किए।

विजेता टीम के कप्तान अमन कुमार मैन ऑफ द सीरीज रहे। वहीं बेगूसराय के नीलेश कुमार काे मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पूर्व टूर्नामेंट का उद्‌घाटन सलेमपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विवेकानंद रजक ने किया। उन्होंने कहा कि खेल से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। टूर्नामेंट को सफल बनाने में मुकेश यादव, विशाल वर्णवाल, शेखर यादव, अरुण यादव, सनी कुमार, रजनीश मिश्रा, संजीव, पुनीत, रंजीत आदि ने अहम भूमिका निभाई।

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