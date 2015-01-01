पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चंदन कुमार उर्फ डुगडुग मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट:नवीन क्रिकेट क्लब ने केसीसी खंजरपुर को और टीएनबीसी पूनम ने लक्ष्य क्रिकेट क्लब को हराया

भागलपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

भागलपुर क्रिकेट संघ के तत्वावधान में सैंडिस स्टेडियम में चल रहे चंदन कुमार उर्फ डुगडुग मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में गुरुवार को दो मैच खेले गए। पहला मैच नवीन क्रिकेट क्लब बनाम केसीसी खंजरपुर के बीच खेला गया। जिसमें नवीन क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। नवीन क्रिकेट क्लब ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 166 रन बनाए।

जिसमें गौरव ने 44 व रोहित ने 28 रन बनाए। उधर, खंजरपुर क्रिकेट क्लब की ओर से गेंदबाजी में अमित ने 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं, सूरज ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। लक्ष्य के जवाब में उतरी खंजरपुर क्रिकेट क्लब ने बल्लेबाजी में फेल रही। 12.5 ओवर में 68 पर ऑल आउट हो गई। नवीन क्रिकेट क्लब के रोहित मैन ऑफ द मैच बने। उधर, दूसरे मैच में टीएनबीसी पूनम ने लक्ष्य क्रिकेट क्लब को हरा दिया। टीएनबीसी पूनम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 20 ओवर में सात विकेट खोकर 199 रन बनाए।

राकेश काजू ने 58, राजेश ने 22, साजिद ने 31 व रवि ने नाबाद 22 रन की पाली खेली। उधर, लक्ष्य क्रिकेट क्लब 17.4 ओवर में 60 रन बनाकर सिमट गई। टीएनबीसी पूनम के राजेश मैन ऑफ द मैच बने। शुक्रवार सुबह 7:30 बजे भागलपुर क्रिकेट एकेडमी बनाम आशादीप क्रिकेट क्लब के बीच व दूसरा मैच दोपहर 1 बजे से भागलपुर क्रिकेट क्लब बनाम सिकंदरपुर क्रिकेट क्लब के बीच खेला जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें