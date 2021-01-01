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  • Now There Is Only One Day's Work Left, Two Power Sub stations Will Be Set Up In Different Markets, The Problem Of Low voltage Will Not Be Overloaded.

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व्यवस्था:अब एक ही दिन का काम है बाकी, दो पावर सब-स्टेशन हो जाएंगे अलग बाजार में खत्म हो जाएगी लो-वॉल्टेज की समस्या, ओवरलोड भी नहीं होगा

भागलपुर3 घंटे पहले
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  • सीएस और टीटीसी पावर सब-स्टेशन को अलग करने का काम अंतिम चरण में, बिजली कंपनी लेगी एक दिन का शटडाउन
  • सबौर ग्रिड से आ रही 33 हजार केवीए की मेन लाइन अब दोनों सब-स्टेशन को अलग-अलग देगी करंट

सीएस और टीटीसी के पावर सब-स्टेशन को अलग करने का काम अंतिम चरण में है। सबौर से 33 केवीए का तार भीखनपुर तक पहुंच चुका है। अब सिर्फ भीखनपुर से तार सीएस सब-स्टेशन तक जाना है। साथ ही जंफर जोड़े जाएंगे। बिजली कंपनी एक दिन के शटडाउन के बाद दोनों सब-स्टेशन को अलग कर देगा। इसके अलग होते ही भीखनपुर, बरहपुरा, घंटाघर, डीएम फीडर, खलीफाबाग और नया बाजार फीडर पर लोड कम होगा। क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या कम होगी। बाजार क्षेत्र में बिजली व्यवस्था में सुधार होगा।

दोनों पावर सब-स्टेशन तकरीबन 25 साल से एक ही हाईटेंशन लाइन से चल रहा है। ऐसे में एक सब-स्टेशन में खराबी होने पर दोनों सब-स्टेशन बंद हो जाते हैं। इससे बाजार क्षेत्र में बिजली की कटौती हो रही है। अब बिजली कंपनी ने अपना काम पूरा कर लिया है। बताते हैं, सीएस सब-स्टेशन में भीखनपुर, बरहपुरा, घंटाघर और डीएम फीडर आते हैं। टीटीसी सब-स्टेशन में खलीफाबाग और नया बाजार फीडर से सप्लाई होती है। दोनों में ही थोड़ा भी फॉल्ट आने पर करीब दो दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में बिजली की कटौती होती है।

इन मोहल्लों में होगा फायदा
खलीफाबाग बाजार क्षेत्र, कचहरी परिसर समेत बरहपुरा, भीखनपुर, घंटाघर और नया बाजार क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। ओवरलोड नहीं होगा। इससे फीडर भी ब्रेकडाउन नहीं होगा। क्षेत्र में अभी चल रही लो-वोल्टेज की समस्या भी खत्म हो जाएगी।

^टीटीसी सब-स्टेशन अब सीएस सब-स्टेशन से अगल हो जाएगा। काम पूरा हो गया है। एक दिन के शटडाउन के बाद यह काम पूरा हो जाएगा।
- श्रीराम सिंह, अधीक्षक अभियंता, बिजली कंपनी

इधर, 56 ने जमा किया बकाया
बिजली कंपनी ने बकाया बिल की वसूली के लिए रविवार को भी काउंटर खोले। मोजाहिदपुर विद्युत सब-डिवीजन के 56 बकायेदारों ने 1.32 लाख रुपए जमा किए। बकाया वसूली के लिए कंपनी ने अभियान भी चलाया। 23 बकायेदारों का कनेक्शन काट दिया। सहायक विद्युत अभियंता स्वर्णिम कुमार की माने तो बकाया बिल वसूली के लिए अभियान चल रहा है। जगह-जगह माइकिंग हो रही है। अब तक 450 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए हैं। दो माह का बकाया जमा नहीं करेंगे तो उनके कनेक्शन काट दिए गए।

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