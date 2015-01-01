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जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन:अफसराें काे छुट्टी पर जाने के लिए पांच दिन पहले डीएम को देना हाेगा आवेदन

भागलपुर34 मिनट पहले
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  • बिना अनुमित नहीं छाेड़ेंगे मुख्यालय

डीएम ने अफसराें व तकनीकी पदाधिकारियाें की छुट्टी काे लेकर गाइडलाइन जारी की है। अगर किसी अफसर काे छुट्टी या हेडक्वार्टर से बाहर जाना है ताे इसके लिए डीएम से अनुमति लेना जरूरी है। यह देखा जा रहा है कि कुछ अफसर छुट्टी या फिर मुख्यालय छाेड़ने के पहले सूचना समय पर नहीं दे रहे हैं।

अब उन्हें चार से पांच दिन पहले छुट्टी का आवेदन डीएम ऑफिस में देना हाेगा। अवकाश कार्ड भी जिला गाेपनीय शाखा में देना हाेगा। आदेेश में यह भी कहा है कि अगर समय पर छुट्टी काे लेकर उन्हें जानकारी नहीं मिल पाए या कुछ कारणाें से चार-पांच दिन पहले आवेदन देना संभव नहीं हाे ताे हेडक्वार्टर छाेड़ने के पहले सक्षम प्राधिकार से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुमति लेें।

निजी व सरकारी माेबाइल काे बंद नहीं करेंगे अधिकारी
डीएम ने आवेदन में कहा है कि किसी भी स्थिति में अफसर अपना निजी व सरकारी माेबाइल बंद नहीं रखेंगे। अगर किसी अफसर काे विभागीय बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यालय छाेड़ना आवश्यक हाे ताे इसके लिए विभाग से प्राप्त निर्देश की प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। बैठक से लाैटने के बाद बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी डीएम काे देनी हाेगी।

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