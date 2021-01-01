पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अमानवीयता:तीन दिन तक नाले में पड़ा रहा वृद्ध, सबने फेर लीं नजरें

भागलपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • ओपीडी बिल्डिंग के पास आए थे इलाज कराने, नाले के पास गिर पड़े

मेडिकल काॅलेज अस्पताल के ओपीडी के पास पिछले तीन दिन से एक वृद्ध नाले के पास पड़ा रहा पर जिम्मेदारों ने देखकर भी मुंह फेर लिया। बुधवार को जब एक सामान्य मरीज के परिजन की नजर पड़ी तो अस्पताल के हेल्थ मैनेजर अभिषेक कुमार को इसकी सूचना दी तो ट्राॅलीमेन के सहयोग से उन्हें निकाल कर इमरजेंसी में भर्ती कराया। वृद्ध की हालत ऐसी थी कि वह अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहे थे।

जानकारों के अनुसार तीन दिन पहले बुजुर्ग ओपीडी जाने की कोशिश कर रहे थे पर अंदर नहीं जा सके। इसके बाद ओपीडी के बाहर ही बैठ गए, धीरे-धीरे व नाले के पास गिर पड़े। उनके पास एक चादर था पर कमजोरी की वजह से इसका भी वह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। जबकि पास ही एक कुत्ता भी आ गया और वह बार-बार वृद्ध को सूंघ कर वापस लौट जा रहा था।

वहीं अस्पताल अधीक्षक डाॅ. अशोक कुमार भगत का कहना है कि हम लोगों की नजर नहीं पड़ी थी। यह स्थिति तब है जब सदर अस्पताल में गार्ड भी तैनात रहते हैं और उनका काम है निगरानी करना।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser