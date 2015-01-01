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  • Panchayat Elections Can Be Held In New Phases In The District, After Meeting With Officials Today, The Proposal Will Be Approved.

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हालात:जिले में नाै चरणाें में हाे सकता है पंचायत चुनाव, आज अफसरों के साथ बैठक के बाद प्रस्ताव पर लगेगी मुहर

भागलपुर39 मिनट पहले
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  • इस बार 30 वार्ड में चुनाव हाेगा या नहीं इस पर है असमंजस, कटाव की चढ़ गए हैं भेंट

जिले में पंचायत चुनाव कितने चरणाें में हाेगा, इसकाे लेकर डीएम प्रणव कुमार ने शुक्रवार काे शाम चार बजे अपने ऑफिस में बैठक बुलाई है। बैठक में भागलपुर के एसएसपी आशीष भारती, नवगछिया की एसपी स्वपना जी. मेश्राम, प्रभारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, तीनाें अनुमंडल के एसडीओ तथा जिले के सभी बीडीओ भाग लेंगे।

राज्य निर्वाचन आयाेग ने डीएम से पंचायत चुनाव की तिथि व चरण तय कर इसकी रिपाेर्ट मांगी है। प्रभारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रमाेद कुमार पांडेय ने बताया कि फिलहाल नाै चरणाें में पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव है। लेकिन शुक्रवार की बैठक में इस पर सहमति बनेगी।

जिले के 16 प्रखंड में 242 पंचायत हैं। 31 जिला परिषद सीट है। 2021 में होने वाला पंचायत चुनाव जिले के 3090 वार्डों में ही होने की उम्मीद है। 30 वार्ड के गंगा व कोसी नदी की भेंट चढ़ गए हैं। यहां अब तक नए वार्डों का परिसीमन नहीं हो पाया है। इसलिए यहां चुनाव हाे पाएगा या नहीं, इसपर असमंजस है।

19 फरवरी काे हाेगा वाेटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन
पंचायत चुनाव के लिए 19 फरवरी काे वाेटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन हाेगा। 14 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक वार्डवार सूची तैयार हाेगी। 19 जनवरी को प्रारूप का प्रकाशन हाेगा। 20 जनवरी से लेकर आठ फरवरी तक दावा आपत्ति का निराकरण हाेगा। वार्डवार व पंचायत वार मतदाता सूची बनाने की तैयारी पंचायत सचिव करेंगे। जहां पंचायत सचिव नहीं हैं वहां लेखापाल सह आईटी सहायक इस काम काे करेंगे।

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