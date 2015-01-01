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व्यवस्था:पीजी सेमेस्टर वन के प्रमोटेड छात्र नहीं भरेंगे सेमेस्टर 4 का परीक्षा फाॅर्म

भागलपुर4 घंटे पहले
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  • अब चाैथे सेमेस्टर से पूर्व ली जा सकती है पहले की परीक्षा

टीएमबीयू ने पीजी के पहले सेमेस्टर के प्रमोटेड छात्राें काे चाैथे सेमेस्टर का परीक्षा फाॅर्म भरने देने की एबीवीपी की मांग नहीं मानी। दाे दिन तक परिषद ने इस मांग काे लेकर प्रदर्शन किया था। परिषद के दबाव पर ही टीएमबीयू ने अपनी समन्वय समिति की बैठक गुरुवार काे बुलाई। लेकिन समिति के सदस्याें ने इस मांग काे नियम विरुद्ध बताकर मानने से मना कर दिया।

समिति ने कहा कि इससे रिजल्ट लंबित हाेने की आशंका रहती है। ऐसे छात्र चाैथा सेमेस्टर पास कर गए, लेकिन पहला सेमेस्टर पास नहीं कर पाएंगे ताे इनका रिजल्ट पेंडिंग हाे जाएगा और इसका असर सत्र पर भी पड़ेगा। हालांकि परिषद की मांग का फायदा यह हुआ कि समन्वय समिति ने विकल्प तलाशा कि अब पहले सेमेस्टर सत्र 2019-21 की परीक्षा चाैथे सेमेस्टर सत्र 2017-19 से पहले ले ली जाए। समिति ने इसके लिए परीक्षा फाॅर्म भरने की तिथि भी तय कर दी। संबंधित छात्र बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फाॅर्म 23 से 28 नवंबर तक और विलंब शुल्क के साथ 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक भर सकेंगे। इस बीच परीक्षा का कार्यक्रम तय कर दिया जाएगा।

इसका प्रस्ताव तैयार कर प्रभारी वीसी के पास भेजा गया है। डॉ. अशोक कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीएसडब्ल्यू डॉ. राम प्रवेश सिंह, प्रॉक्टर डॉ. राम सेवक सिंह, रजिस्ट्रार डॉ. अरुण कुमार सिंह, परीक्षा विभाग के ओएसडी डॉ. फिरोज आलम मौजूद थे।

ट्रिपल आइटी में 30 नवंबर तक काउंसिलिंग, 17 का हुआ दाखिला

ट्रिपल आइटी भागलपुर में चाैथे सत्र में दाखिले के लिए काउंसिलिंग के दूसरे राउंड के दाैरान कुल 17 छात्राें ने काॅलेज काे चुना है। इसमें सात छात्र कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सात छात्र इलेक्ट्राॅनिक्स एंड कम्युनिकेशन और तीन छात्राें ने मेकाट्राॅनिक्स विभाग काे चुना है। पीआरओ धीरज कुमार ने बताया कि अभी 30 नवंबर तक काॅलेज में काउंसिलिंग हाेगी।

तीसरी चयन सूची नहीं हुई जारी

दावे के विपरीत टीएमबीयू गुरुवार काे स्नातक में नामांकन के लिए तीसरी चयन सूची नहीं जा रही कर सका। इसकी वजह भी अजीब बताई गई। कहा गया कि समय की कमी के कारण सूची जारी नहीं हाे सकी। लेकिन अब इसे शुक्रवार काे जारी किया जा सकता है। इसमें करीब 4 हजार सीटें शामिल हाेंगी। सूची जारी हाे गई ताे छुट्टियाें के बाद 23 नवंबर से छात्र दाखिला ले सकेंगे।

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