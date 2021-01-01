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सुरक्षा की मांग:पत्नी की सुरक्षा के लिए पीरपैंती विधायक ने डीजीपी से मांगा बॉडीगार्ड

भागलपुरएक घंटा पहले
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  • लालू यादव का ऑडियो वायरल करने के बाद भयभीत हैं

पीरपैंती विधायक ललन पासवान अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इस बावत उन्होंने सूबे के डीजीपी से मुलाकात कर पत्नी के लिए बॉडीगार्ड मांगा है। डीजीपी ने एसएसपी को विधायक और उनके परिजनों की समुचित सुरक्षा का निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ललन पासवान को कथित तौर पर लालू यादव का फोन आया था और स्पीकर चुनाव की वोटिंग में अबसेंट होने की बात कही गई थी।

कथित तौर पर लालू यादव और पीरपैंती विधायक ललन पासवान के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। इसके बाद ललन पासवान को एक नंबर से मैसेज कर धमकी भी दी गई थी। इस प्रकरण के बाद ललन पासवान को अपने और परिजनों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। विधायक ने बताया कि जब वे फिल्ड में निकलते हैं तो सरकारी अंगरक्षक भी साथ रहता है।

ऐसे में पत्नी व अन्य परिजनों की सुरक्षा नहीं हो पाती है। पत्नी सोशल वर्क से जुड़ी हुई है। उन्हें अलग-अलग इलाके में जाना पड़ता है, ऐसे में बॉडीगार्ड जरूरी है। इन सारी बातों से डीजीपी को अवगत करा दिया गया है। उधर, डीजीपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भागलपुर एसएसपी को समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही धमकी वाले मैसेज की जांच को लेकर एसटीएफ की एक टीम को जांच का भी निर्देश दिया है।

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