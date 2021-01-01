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मौसम:कल से 2 दिन बारिश के आसार, नहीं बढ़ेगी ठंड; दिनभर धूप रहने से कनकनी से मिली राहत, आज रात से छाएंगे बादल

भागलपुर2 घंटे पहले
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शहर में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बारिश हाेने की आशंका है। शुक्रवार और शनिवार काे घने काले बादल शहर में छाए रहेंगे। दिन में दाे से तीन बार बूंदें बरस सकती हैं। हालांकि इससे ठंड में वृद्धि नहीं हाेगी। माैसम अब धीरे-धीरे गर्म हाेता चला जाएगा। बंगाल की खाड़ी से शहर की ओर नमी आ रही है। इससे ही गुरुवार की रात से बादल छाना शुरू हाे जाएगा। बुधवार काे दिन भर धूप निकली। लगातार 28 दिनाें सें ठंड झेल रहे शहरवासियाें काे राहत मिली। लाेगाें ने अपने जैकेट उतार दिये। दिन में स्वेटर से ही काम चल गया। सुबह मध्यम दर्जे का काेहरा लगा रहा। माैसम विभाग की मानें ताे अब काेल्ड वेव और काेल्ड डे की स्थिति नहीं बनेगी।
यह है कारण
हवा अब उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगी। यह तापमान काे बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश की ओर से गुजरता हुआ टर्फ पूर्व की ओर बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी की ओर से नमी शहर में आ रही है।

आगे क्या: शुक्रवार और शनिवार काे बारिश हाेने की आशंका है। गुरुवार की रात से ही बादल आने शुरू हाे जाएंगे। 24 घंटे में शहर का अधिकतम तापमान में 2.4 और न्यूनतम तापमान में .5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। बुधवार काे शहर का अधिकतम तापमाप सामान्य 25 से 1 डिग्री कम 24 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य 13.3 से 4 डिग्री कम 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार काे शहर का अधिकतम तापमान 22.6 और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

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