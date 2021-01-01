पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सीटैट:आसान सवाल देख परीक्षार्थियों के चेहरे खिले

भागलपुर9 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • शहर के 63 केंद्रों पर दो पालियों में हुई परीक्षा, 7927 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

जिले के 63 केंद्राें पर रविवार काे दाे पालियाें में सीटैट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई। परीक्षार्थियाें के चेहरे परीक्षा में पूछे गए आसान सवालाें से खिले नजर आए। पहली पाली में सुबह साढ़े नाै बजे से 12 बजे तक कक्षा एक से पांच क्लास तक टीचर की याेग्यता के लिए परीक्षा हुई।

दूसरी पाली में दाे बजे दिन से साढ़े चार बजे तक कक्षा छह से आठ की याेग्यता वाली परीक्षा हुई। परीक्षा में कुल 7927 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। संभावना है कि कड़ाके की सर्दी के कारण अनुपस्थिति रही। खगड़िया के संजीव ने बताया कि विक्रमशिला पुल पर सुबह जाम के कारण वे पहली पाली में समय पर केंद्र नहीं पहुंच पाए।

पहली पाली की परीक्षा में 24182 में से 19451 उपस्थित और 4731 अनुपस्थित थे। दूसरी पाली में 15 357 परीक्षार्थियाें में से 12 161 उपस्थित हुए। दूसरी पाली में 3189 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। पहली पाली में हुई परीक्षा में हिंदी में भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद पूछा गया। पूर्णिया की सुमन लता ने बताया कि परीक्षा में काफी सरल सवाल थे। वहीं रजाैन की परीक्षार्थी रीचा ने बताया कि गणित में ज्यामिती से भी सवाल थे।

पूछा गया सवाल-शांति कहां पाई जाती है ?
परीक्षा में 150 सवाल पूछे गए। परीक्षार्थी रंजन रवि ने बताया कि हिंदी, अंग्रेजी, बाल विकास, पर्यावरण अध्ययन और गणित से 30 -30 सवाल पूछे गए थे। सभी सवाल के लिए एक अंक तय था। एक सवाल था द्वेष का शमन किया जा सकता है, इसके लिए चार ऑप्शन थे।

प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा तथा शासन द्वारा। वहीं पीयूष का विलाेम शब्द भी पूछा गया था। सवाल था शांति कहां पाई जाती है। जवाब में चार ऑप्शन था स्वयं में, परिवार में, समाज में व धर्म में। देशवासियाें सुनाे देश काे नमन कराे, देश ही आधार है, प्यार देश से कराे। इस कविता से कई सवाल थे। इस कविता की पंक्ति देश आज राे रहा है पंक्ति का आशय है का जवाब देने चार ऑप्शन थे। एक का चयन करना था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser