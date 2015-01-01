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कोरोनावायरस:भागलपुर में फिर सिंगल डिजिट में कोरोना सात नए पाॅजिटिव मरीज मिले, अभी 249 एक्टिव केस

भागलपुरएक घंटा पहले
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भागलपुर वासियों के लिए यह सुखद खबर है। अब धीरे-धीरे भागलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। जिले में शनिवार को 7 नए मरीज मिले। पिछले 10 दिन में ऐसा दूसरी बार हुआ है। अब तक जिले में कोविड मरीजों की संख्या 8559 हो गई, जिनमें 8244 मरीज ठीक हो गए हैं।

अभी एक्टिव केसों की संख्या 249 है। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 71 है। इससे पहले 5 नवम्बर काे 12 ओर 6 नवम्बर काे 29 मरीज मिले थे। सीएस डाॅ. विजय कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना मरीजों की संख्या में कमी बता रहा है कि हम धीरे-धीरे इस महामारी पर काबू पा रहे हैं। वैसे, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है, तब तक मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग ही इलाज है।

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