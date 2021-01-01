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ठंड का कहर:भागलपुर समेत 8 जिलों में सीवियर कोल्ड डे, 18 में पारा छह डिग्री से नीचे

भागलपुर10 मिनट पहले
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भागलपुर समेत राज्य के आठ जिलों में रविवार को सीवियर कोल्ड डे रहा, जबकि 18 जिलों में पारा 6 डिग्री से नीचे रहा। भागलपुर में 6 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से छह डिग्री सेल्यियस कम रहा।

24 घंटे में अधिकतम तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमाप में .8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। भागलपुर का अधिकतम तापमान 17.7 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर का सामान्य अधिकतम तापमान 24.7 और सामान्य न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर, पटना में रविवार को 8 साल के ठंड का रिकार्ड टूट गया।

पटना में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री रिकार्ड किया गया, जबकि, अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री था। इससे पहले पटना 9 जनवरी 2013 को 1.1 डिग्री, 12 जनवरी 2011 को 3.7 और 21 जनवरी 1984 को 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था।

पटना, गया, सुपौल, छपरा, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के 8 जिलो में गंभीर शीत दिवस की स्थिति रही। जबकि, बिहार के अन्य जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। पटना में रात का तापमान जम्मू, देहरादून, शिमला, कटरा जैसे बर्फबारी वाले पहाड़ी क्षेत्र के साथ ही लखनऊ और रांची से भी कम है। गया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, जमुई, बक्सर सहित 18 जिलों में रात का तापमान छह डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।

आगे क्याः चार तक कोल्ड डे, 10 तक ठंड से राहत नहीं
मौसम विभाग के मुताबिक चार फरवरी तक बिहार के विभिन्न हिस्सों में शीत दिवस रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम शुष्क होगा। और दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। लेकिन, तेज हवा की वजह से 10 फरवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

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