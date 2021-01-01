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कार्यक्रम:कूल्हे की हड्डी टूटे ताे रिप्लेसमेंट की बजाय सर्जरी से रिपेयर करना ही होता है बेहतर : डाॅ. एनके मागु

भागलपुर3 घंटे पहले
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  • बिहार ऑर्थाेपेडिक एसाेसिएशन के सेमिनार मिडकाॅन 2021 में डाॅक्टराें से साझा किये अनुभव

कूल्हे की हड्डी टूटने पर उसे बदलने की जगह रिपेयर करने से भी इंसान सामान्य जीवन जी सकता है। इसलिए इस तकनीक काे अपनाना बेहतर है। ये बातें रविवार काे तिलकामांझी के एक हाेटल में बिहार ऑर्थाेपेडिक एसाेसिएशन के सेमिनार मिडकाॅन 2021 में राेहतक के डाॅ. एनके मागु ने कही। सेमिनार में छह सत्राें में अलग-अलग विषयाें पर डाॅक्टराें ने नई जानकारी व तकनीकाें काे साझा किया। इसमें बिहार ऑर्थाेपेडिक एसोसिएशन के

प्रेसिडेंट डाॅ. मनोज कुमार चौधरी ने घोषणा की कि डाॅक्टराें के लिए एक फंड तैयार हाेगा। अगर किसी डाॅक्टर काे गंभीर बीमारी हाेगी ताे उससे उन्हें आर्थिक मदद की जाएगी। डाॅ. मागु ने कहा कि कूल्हे की सर्जरी के बाद पूरी जिंदगी कुर्सी के सहारे मरीज अपना कामकाज कर पाएंगे। उन्हाेंने रिपेयर करने की तकनीक काे भी साझा किया।

इससे 50 से 60 हजार रुपए में इलाज संभव है एसाेसिएशन के बिहार इकाई के अध्यक्ष डाॅ. मनाेज कुमार चाैधरी, डाॅ. मागु, काेलकाता के डाॅ. राजीव रमण व शहर के डाॅ. एनएन भगत ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डाॅ. साेमेन चटर्जी, डाॅ. मणिभूषण, सचिव डाॅ. अमर कुमार, डाॅ. बिहारी लाल, डाॅ. अमिताभ सिंह, डाॅ. पीके बजाज समेत अन्य डाॅक्टर कार्यक्रम में माैजूद रहे।

लिगामेंट की इंज्यूरी के लिए दूरबीन विधि से सर्जरी बेहतर : डाॅ. राजीव
काेलकाता के डाॅ. राजीव रमण ने कहा कि अगर चलते-चलते इंसान अचानक गिर जाए ताे समझ लीजिए कि उसके लिगामेंट में इंज्यूरी है। अब ओर्थाेस्काेपिक दूरबीन से स्टैंडर्ड तरीके से इसकी सर्जरी हाेती है।

नी-जाॅइंट इंज्यूरी हाे ताे एक्सपर्ट की लें मदद : डाॅ. डीपी भूषण
धनबाद से आए डाॅ. डीपी भूषण ने कहा कि नी-जाॅइंट (अपर टीबिया) की बीमारी काॅमन है। एक्सपर्ट के पास नहीं जाने से बीमारी पकड़ में ही नहीं आती है और इंज्यूरी बढ़ जाती है।

छह सत्रों में इन विषयाें पर हुई चर्चा
पहले सेशन में डाॅ. एनएन भगत, डाॅ. आरके गुप्ता, डाॅ. आलाेक सिंह, डाॅ. ज्ञान रंजन, डाॅ. पंकज कुमार ने अपने अनुभव शेयर किए। जबकि दूसरे सत्र में पटना से आए डाॅ. मधुसूदन, डाॅ. गाेपाल मिश्रा व डाॅ. संजीव कुमार चेयरपर्सन रहे।

इस सत्र में पटना से आए डाॅ. राजीव आनंद ने लंबर स्पाइन के फ्रैक्चर पर जानकारी दी। तीसरे सत्र में डाॅ. शैलेंद्र कुमार सिंह, डाॅ. नलिनि रंजन सिंह, डाॅ. प्रवीण साहु की माैजूदगी में डाॅ. केएस आनंद और डाॅ. अरविंद गुप्ता ने सीवियर फ्रैक्चर पर अपने अनुभव शेयर किए। चाैथे सत्र में डाॅ. दिलीप कुमार सिंह, डाॅ. भुवन सिंह और डाॅ. संजय सिंह की माैजूदगी में पटना से आए डाॅ. वीके सिंह ने पाेली ट्राॅमा और काेलकाता से आए डाॅ. राजीव रमण ने मेनीस्कूल इंज्यूरी पर जानकारी दी।

इंग्लैंड से ऑनलाइन डाॅ. राकेश चाैधरी ने ओर्थाेबायाेलाॅजिक्स विषय पर जानकारी दी। पांचवें सत्र में डाॅ. वीसी राय, डाॅ. एससी झा और डाॅ. अनिल अराेड़ा चेयरपर्सन रहे। पटना से आए डाॅ. एके सिन्हा ने एल्बाे से जुड़ी परेशानी एवं सर्वाइकल डिसलाेकेशन विषय पर पीएमसीएच के डाॅ. महेश प्रसाद ने जानकारी दी।

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