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सवाल:सूर्या का लाइसेंस फेल, कोरोना जांच की अनुमति नहीं, फिर भी कर रहे

भागलपुरएक घंटा पहले
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  • सीएस बोले-अवैध जांच घरों पर कार्रवाई को बनाई टीम
  • सितंबर में भी बनी थी टीम, हुई थी छापेमारी अब तक साक्ष्य तक नहीं ढूंढ़ सका विभाग, ऐसी कार्रवाई किस काम की

निजी पैथोलॉजी में धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तिलकामांझी हटिया राेड स्थित सूर्या जांच घर का सामान्य जांच का लाइसेंस अक्टूबर में ही फेल हो गया। दो माह में जांच घर ने इसे रिन्यू तक नहीं कराया। लैब ने कोरोना जांच की भी अनुमति नहीं ली। फिर भी वे कोरोना जांच कर रहे हैं। ऐसे लैब पर कार्रवाई करने वाले जिम्मेदार चुप्पी साधे हैं।

सीएस डॉ. विजय कुमार सिंह का कहना है कि अवैध पैथोलॉजी में हो रही अवैध कोरोना जांच की जांच कराएंगे। इसकी टीम बन गई है। सीएस के इस जवाब से सवाल खड़े हो रहे हैं कि सितंबर में भी अवैध जांच का मामला सामने आया था। विभाग ने तब निजी लैब की जांच तो की थी, लेकिन अब तक ऐसे जांच घरों के खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ़ सका।

नतीजा, अब तक कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि आखिर हर बार टीम बनेगी। जांच होगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी? इस बीच गुरुवार को अवैध जांच के खुलासे के बाद दिनभर नर्सिंग होम में कोरोना जांच से कर्मचारी कतराते रहे। बताते हैं, निजी नर्सिंग होम में सर्जरी से पहले कोरोना जांच जरूरी है। लेकिन सुविधा के लिए बिना लाइसेंस वाले जांच घर एंटीजन किट लेकर नर्सिंग होम में सैंपल लेने के बाद मौखिक रिपोर्ट दे रहे हैं। इससे आश्वस्त नर्सिंग होम में डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं।
बीमार था इसलिए लाइसेंस रिन्युअल नहीं करा पाया : संचालक
सूर्या जांच घर संचालक सुजय कुमार का कहना है कि मेरी तबियत खराब हो गई थी, इसलिए लाइसेंस रिनुअल नहीं करा सका। 7 दिन पहले सिविल सर्जन कार्यालय में लाइसेंस रिन्युअल का अावेदन दिया है। हालांकि उन्होंने कोरोना जांच के नाम पर चुप्पी साध ली।
जांच टीम बनी, कराएंगे जांच
हमने पहले भी कई पैथाेलाॅजी में जांच टीम भेजी थी, लेकिन सबूत नहीं मिले थे। सूर्या लैब का लाइसेंस फेल है। इसके लिए जांच टीम बनी है। 1-2 दिन में जांच कराएंगे। -डॉ. विजय कुमार सिंह, सीएस

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