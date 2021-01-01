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विश्व कैंसर दिवस आज:4 साल में भी नहीं बना टर्शियरी सेंटर, मरीज हो रहे रेफर

भागलपुरएक घंटा पहले
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  • मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2016 में ही सेंटर खोलने की हुई थी घोषणा

चार साल में दाे बार खारिज हाे चुका है मेडिकल काॅलेज अस्पताल में कैंसर टर्शियरी सेंटर खाेलने का मामला। लेकिन अबतक बिहार सर्विस मेडिकल काॅरपाेरेशन की ओर से फाइनल नक्शा भी नहीं बन पाया है। 2016 में ही अस्पताल में यह सेंटर खाेलने का प्लान बना था, जिसे केंद्रीय परिवार एवं कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चाैबे ने भी सहमति दी थी।

चार फरवरी काे इस बार भी विश्व कैंसर दिवस पर सिर्फ अस्पताल में चर्चा व मरीजाें के इलाज के ताैर-तरीकाें पर बातचीत के बाद यह दिन खाली चला जाएगा। बस एक उम्मीद रहेगी कि अगले साल यह व्यवस्था बन जाएगी, पिछले चार साल से अस्पताल में यही हाे रहा है। जबकि हर सप्ताह दर्जन भर से ज्यादा मरीज गायनी से लेकर सर्जरी व अन्य विभागाें में आते हैं जाे शुरूआती दाैर के हाेते हैं। लेकिन उन्हें पटना या दूसरे प्रदेशाें में रेफर करके भेजना पड़ता है। मेडिकल अस्पताल के गायनी में तैनात डाॅ. राेमा यादव कहती हैं कि गंगा पार वाले इलाके से आनेवाली महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर ज्यादा हैं। खास ताैर पर ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाली महिलाएं ज्यादा इस बीमारी के शिकार हाे रहे हैं, क्याेंकि जागरूकता का अभाव है। लाेग शुरू से ध्यान नहीं देते हैं और बीमारी जब बढ़ जाती है ताे अस्पतालाें का रूख करते हैं, तबतक दूसरे और तीसरे स्टेज में कैंसर पहुंच जाता है।

अब तक दो बार खारिज हो चुका है भवन का नक्शा
जानकारी के अनुसार पूर्वी बिहार के गंगा व काेसी से सटे जिलाें में कैंसर के लगातार मरीज मिल रहे हैं। इसे देखते हुए तय हुआ था कि अस्पताल में कैंसर टर्शियरी सेंटर में मरीजाें के बीमारी की पहचान समय रहते की जाएगी। इसके बाद प्राथमिक उपचार किया जाएगा और जरूरत के अनुसार मरीज काे पटना या दिल्ली रेफर किया जाएगा।

लेकिन दाे-दाे बार बिहार मेडिकल सर्विस काॅरपाेरेशन के बनाए नक्शे काे एटाॅमिक रेगुलेट्री बाेर्ड ने खारिज कर दिया। अब नए सिरे से प्राइवेट एक्सपर्ट आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाकर भेजने की बात हुई ताे चुनाव का माैसम आ गया। जब सरकार बनी ताे इस मसले पर अबतक किसी तरह की चर्चा तक नहीं हाे सकी है।
हमें ताे कैंसर टर्शियरी सेंटर की जानकारी है, लेकिन अबतक नक्शा पास हाेकर हमारे पास नहीं आया है। प्रधान सचिव काे पत्र भेजकर जानकारी लेंगे कि कहां मामला फंसा है। -डाॅ. अशाेक कुमार भगत, अधीक्षक, जेएलएनएमसीएच

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