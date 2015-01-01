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खाद व्यवसायी के पुत्र की हत्या का मामला:डीआईजी-एसएसपी से मिले परिजन, बोले पुलिस पर भरोसे के अलावा विकल्प नहीं

भागलपुर34 मिनट पहले
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एसएसपी से मिलने पहुंचे शिवम के परिजन।

अकबरनगर के खाद व्यवसायी के पुत्र शिवम की हत्या कर 25 लाख लूट मामले में गुरुवार को मृतक के पिता अनुज देव सिंह व अन्य परिजन डीआईजी और एसएसपी मिले और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। पिता ने कहा कि घटना के 8 दिन बीत गए, लेकिन अब तक पुलिस एक भी हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

डीआईजी और एसएसपी ने आश्वासन दिया है और समय मांगा है। हमलोगों के पुलिस के आश्वासन पर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। डीआईजी और एसएसपी दोनों ने कहा कि पुलिस टीम जुटी हुई है और जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी होगी। ब्लाइंड केस है, इस कारण टीम को ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा है। चश्मदीद भी सही तरीके से घटना के बारे में बता नहीं पा रहा है।

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