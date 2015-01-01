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माैसम में फिर आई गर्मी:बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का क्षेत्र कमजाेर हाेने से नहीं आए बादल

भागलपुर24 मिनट पहले
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  • धूप ने बढ़ाया अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा रहा

नवंबर के दूसरे सप्ताह में माैसम फिर गर्म हाे गया है। गुरुवार काे दिन में शहर का अधिकतम तापमान नार्मल से तीन डिग्री तक अधिक रहा। शाम काे भी ठंड महसूस नहीं हुई। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का क्षेत्र कमजाेर हाेने से शहर में बादल नहीं आ ए। हालांकि माैसम विभाग ने आने वाले दाे दिनाें में दक्षिणी-उत्तरी बिहार में साइक्लाेनिक सर्कुलेशन बनने की आशंका जतायी है।

लेकिन भागलपुर में फिलहाल इसका असर नहीं हाेगा। बीते 24 घंटे में शहर का अधिकतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गयी। गुरुवार काे अधिकतम तापमान 32.5 और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार काे शहर का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस था। बिहार माैसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डाॅ. एसके पटेल ने कहा कि अभी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र कमजाेर हाे गया है। शहर में अगले दाे दिनाें तक माैसम में अधिक तब्दीली नहीं आएगी।

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