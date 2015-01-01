पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

दुकानदारों के स्टॉक फुल:इस बार पटाखा विक्रेताओं की चांदी, दीपावली व चुनाव रिजल्ट को लेकर दोगुना किया स्टाॅक

भागलपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पिछली बार 25 ट्रक आए थे पटाखे, इस साल अब तक 40 ट्रक आए
  • फूल व्यापारियों ने भी कोलकाता से 5 ट्रक ज्यादा का ऑर्डर बुक किया

इस बार पटाखा विक्रेताओं की दिवाली बल्ले-बल्ले होगी। दीपावली से ठीक पहले बिहार विधानसभा का रिजल्ट आने और नई सरकार बनने को लेकर पटाखे की जबरदस्त बिक्री की संभावना को देखते हुए पटाखा दुकानदारों ने स्टॉक फुल कर लिया है। पटाखा की संभावित बिक्री का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि पिछली बार 25 ट्रक पटाखा भागलपुर आया था। इस बार 40 ट्रक से ज्यादा का स्टॉक है।

पांच ट्रक रास्ता में है। हालांकि इन दुकानदारों को अब तक बिक्री के लिए आधिकारिक रूप से लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है। मतगणना को लेकर फूल व्यवसायी भी उत्साहित हैं। दीपावली में पिछली बार 20 ट्रक फूल की खपत थी, लेकिन फूल विक्रेताओं ने कोलकाता से पांच ट्रक ज्यादा बुक कराया है। करीब पांच ट्रक पटना के फतुहा से भी बुक कराया गया है। पटना के फतुआ, बाढ़, बख्तियारपुर इलाके में फुल की जबरदस्त खेती होती है।

शिवाकाशी में सबसे ज्यादा चटइया पटाखे का आर्डर
पटाखा विक्रेताओं ने बताया कि चुनाव परिणाम को ध्यान में रखते हुए चटइया अधिक मंगाए हैं। चूंकि चुनाव परिणाम को लेकर बम व रोशनी से ज्यादा डिमांड चटइया की होती है। तमिलनाडु के शिवाकाशी स्थित मुर्गा छाप पटाखा कंपनी कॉर्नेशन फायरवर्क्स को बिहार से सबसे अधिक इसी प्रोडक्ट के लिए आर्डर मिला है। वहां तो पटाखा कुटीर उद्योग के रूप में है। इसलिए बिहार चुनाव परिणाम को देखते हुए पिछले एक माह से सिर्फ चटइया पटाखा का ही उत्पादन हो रहा है।
10 नवंबर की सुबह आ जाएंगे 25 ट्रक गेंदा फूल
उधर, फुल विक्रेता रॉकी ने बताया कि गेंदा फुल की ज्यादा बुकिंग है। माला के लिए नेताओं में इसी की डिमांड रहती है। मतगणना के बाद पूजा-पाठ का दौर भी ज्यादा होता है। जिसमें गेंदा फूल की मालाएं ही डिमांड में रहती है। चूंकि हावड़ा के लिए ट्रेनें कम है। इसलिए दीपावली और छठ काे देखते हुए गेंदा फूल की माला की खपत अधिक होने की संभावना है। इसलिए 25 ट्रक से ज्यादा फूल के ट्रक 10 नवंबर की सुबह तक भागलपुर आ जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें