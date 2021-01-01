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पहल:किराए के मकान से हटेगा तिलकामांझी थाना, जेल रोड में मेडिकल कॉलेज की जमीन में होगा शिफ्ट

भागलपुर3 घंटे पहले
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  • जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया हुई शुरू, सीओ ने किया है स्थल का मुआयना

दाे कमरे में किराए पर चल रहे तिलकामांझी थाने को जल्द ही जेल रोड में एनएच किनारे मेडिकल कॉलेज की जमीन में शिफ्ट किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के स्तर से जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जगदीशपुर सीओ और तिलकामांझी थानेदार जमीन का मुआयना कर चुके हैं।

कुछ और सरकारी प्रक्रिया बची हुई है, जिसके बाद वहां थाना खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा। करीब 50 डिसमिल जमीन पर नया थाना भवन बनने का प्रस्ताव है। यह जमीन यूको बैंक की शाखा से सटी है। मेडिकल कॉलेज ने इस जमीन को अतिक्रमणकारियों से कुछ साल पहले मुक्त कराया था। तब ही वहां तिलकामांझी थाना का भवन बनाने की योजना थी।

उस समय जमीन पर तिलकामांझी थाने का एक बोर्ड भी लगा दिया गया था। लेकिन अधिकारियों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई तो मामला फंस गया था। लेकिन फिर से इस जमीन पर थाना शिफ्ट करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

सड़क पर रखनी पड़ती है जब्त बाइक, हाे रही है चाेरी
वर्तमान में तिलकामांझी थाना जहां चल रहा है, वहां जगह नहीं रहने के कारण पुलिसकर्मियों को काफी परेशानी हो रही है। तिलकामांझी और यातायात टीओपी से चोर जब्त बाइक और ट्रक चुरा कर ले गए थे। क्योंकि इन थानों की ओर से जब्त की गई गाड़ियों को सड़क किनारे रखा जाता है।

जीरोमाइल थाने में हाजत और शौचालय नहीं रहने के कारण चोरी में गिरफ्तार आरोपी पुलिस हिरासत से शौच जाने के बहाने फरार हो गए थे। जीरोमाइल पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे बंद पड़े सिल्क मिल या दूसरे थाने के हाजत में रखती है। जीरोमाइल थाने का पूरा मालखाना सिल्क मिल कैंपस में है।

हबीबपुर व जीरोमाइल थाने के लिए भी जमीन चिह्नित पर आगे नहीं बढ़ा काम
हबीबपुर और जीरोमाइल थाने के लिए पूर्व में जमीन चिह्नित हुई थी, लेकिन उस पर अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। दाऊदबाट में नया हबीबपुर थाना भवन का निर्माण होना है। हबीबपुर थाने के नए भवन का प्रस्ताव एसएसपी के स्तर से मुख्यालय भेज दिया गया है। जीरोमाइल थाना मात्र दो कमरे में चलता है। थाने में हाजत तक नहीं है। नए बाइपास सड़क से सटी जमीन को चिह्नित किया गया है, लेकिन हस्तांतरण में कुछ पेच फंस गया है।

बबरगंज और नाथनगर थाने को शिफ्ट करने काे जगह की तलाश
नाथनगर और बबरगंज थाना भवन जर्जर हो गए हैं। कभी भी गिर सकते हैं। इसके निर्माण होने तक दोनों थाने को किसी सरकारी भवन में शिफ्ट करने की योजना है। इसके लिए एसएसपी ने डीएम को जगह उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फिलहाल बबरगंज थाना बागबाड़ी में चल रहा है, जिसमें कृषि विभाग ने आपत्ति कर दी है।

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