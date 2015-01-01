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उच्च शिक्षा निदेशक काे पत्र लिखका:गेस्ट फैकल्टी के जून के भुगतान के लिए टीएमबीयू ने मांगा निर्देश

भागलपुर34 मिनट पहले
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टीएमबीयू ने उच्च शिक्षा विभाग से गेस्ट फैकल्टी के जून के भुगतान पर निर्देश मांगा है। रजिस्ट्रार अरुण कुमार सिंह ने उच्च शिक्षा निदेशक काे पत्र लिखकर कहा है कि सरकार ने गेस्ट फैकल्टी के मानदेय भुगतान के लिए 11 महीने की राशि दी है। टीएमबीयू में इसका भुगतान जून काे छाेड़कर करना है।

लेकिन गेस्ट फैकल्टी ने जून में भी ऑनलाइन तरीके से कक्षा लेने काे आधार बनाकर इस महीने के भुगतान की मांग की है। गेस्ट फैकल्टी संघ के अध्यक्ष डाॅ. आनंद आजाद ने राजभवन के एक पत्र का हवाला देकर कहा है कि राजभवन ने जून में भी अाॅनलाइन कक्षा लेने काे कहा था। रजिस्ट्रार ने कहा है कि उक्त पत्र में 10 जून तक की कक्षा की रिपाेर्ट अप्राप्त रहने का उल्लेख किया गया है। दूसरी तरफ राजभवन की अवकाश सूची में जून में छुट्टी घाेषित है। इसलिए विभाग जून के भुगतान काे लेकर निर्देश दे।

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