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सुविधा:आज 34 सेंटर्स पर टीकाकरण, 5 तक ही हेल्थ वर्कर्स ले सकेंगे टीके

भागलपुर3 घंटे पहले
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  • अब तक जिले में 4486 हेल्थ वर्कर्स ने लिए टीके

हेल्था वर्कर्स को टीका लगाने की मियाद अब पांच दिन ही बची है। पांच फरवरी से सरकारी कर्मचारी, पुलिस और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने पांच फरवरी तक हेल्थ वर्कर्स के टीकाकरण को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। 16 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 15650 हेल्थ वर्कर्स को टीके लगने हैं।

अब तक महज 4486 हेल्थ वर्कर्स काे ही टीके लगेे हैं। डीआईओ डाॅ. मनाेज कुमार चाैधरी ने हेल्थ वर्कराें से निश्चिततौर पर पांच फरवरी तक टीका लगवाने को कहा है। इसके बाद 14 फरवरी से दूसरे डाेज का अभियान होगा। इसे देखते हुए अब जिले में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी है। सोमवार से उक्त केंद्रों पर टीकाकरण होगा।

हर अस्पताल में बने 3 सेंटर
सभी अस्पतालों में दो से तीन टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। मायागंज में अब एक ही जगह दो केंद्रों में 200 कर्मचारियों को टीका लगाने का लक्ष्य दिया है। अन्य अस्पतालों में भी लक्ष्य बढ़ा दिए गए हैं। निजी नर्सिंग हाेम भी लक्ष्य दोगुना कर दिया गया है। डीआईओ ने बताया, नए सेंटर नहीं बने हैं, लेकिन जो हैं, वहीं दो से तीन वैक्सीनेटर बढ़ाने के साथ लाभुकाें की संख्या भी बढ़ाई गई है।

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