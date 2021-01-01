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अच्छी खबर:कहलगांव में सेशन कोर्ट शुरू होने के आसार, बंदियों की वीसी से सुनवाई पर विचार

भागलपुर3 घंटे पहले
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  • कहलगांव में कारा निर्माण में देरी से न्यायिक काम हो रहा प्रभावित

कहलगांव में सेशन कोर्ट शुरू होने के आसार दिखने लगे हैं। जिला लीगल मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग में पाया गया कि भागलपुर कोर्ट में सबसे अधिक लंबित मुकदमे कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र के हैं। इसी अनुमंडल के थानों से कम संख्या में गवाह भागलपुर आ पाते हैं, जिसके चलते स्पीडी ट्रायल प्रभावित हो रहा है।

सेल के सदस्यों ने सुझाव रखा कि यदि कहलगांव कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा शुरू हो जाए तो भागलपुर के तीनों क्रमश: सेंट्रल, कैंप व महिला जेल से लिंक कर विचाराधीन कैदियों से ऑनलाइन पूछताछ की जा सकती है।

चूंकि बगैर जेल बने कहलगांव में स्थायी रूप से सेशन कोर्ट की शुरुआत नहीं हो सकती है। इसलिए अधिक संभावना है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से चार्ज फ्रेम, क्रॉस एग्जामिनेशन, बयान आदि जैसे जरूरी न्यायिक कार्य शुरू हो सके। माना जा रहा है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था सुदृढ़ होने के बाद सेशन कोर्ट शुरू करने के लिए एडीजे की प्रतिनियुक्ति या स्थायी नियुक्ति हाईकोर्ट से हाे सकती है। दरअसल जेल बनने में देरी से भी न्यायिक काम प्रभावित हाे रहा है।

जेल निर्माण में कम से कम दो साल लगेंगे, अभी जमीन का नहीं हुआ है चयन
हालांकि सेल के सदस्यों ने बताया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग की सबसे बड़ी बाधा इंटरनेट की लो-स्पीड है। अभी वर्चुअल मोड में कहलगांव में कोर्ट का काम होता है। लेकिन इंटरनेट की स्पीड कम होने से कई बार दिक्कतें आती रही हैं। कहलगांव में जेल बनने में कम से कम दो साल लगेंगे। अब तक जमीन का चयन नहीं हो सका है।

जेल भवन और आवास के लिए 15 एकड़ जमीन चाहिए। पिछले साल 27 अगस्त को जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने चार प्रस्तावित जगहों का चयन किया था। उन्होंने लालापुर, जगन्नाथ मौजा में दो जगह, सलेमपुर सैनी मौजा में नंदलालपुर मोड़ के निकट और कहलगांव में सिंचाई नहर के समीप जमीन का निरीक्षण किया।

सभी जगहों के कागजात भी देखे थे। लेकिन सब कुछ मुख्यालय स्तर पर पेंडिंग है। हालांकि एडीएम राजेश कुमार राजा ने कहा है कि सलेमपुर सैनी मौजा की जमीन स्वीकृत कर सरकार को प्रस्ताव भेजा है। 25 फरवरी तक एसआईए (सोशल इंपैक्ट एनालिसिस) रिपोर्ट विभाग को मिल जाएगी। उसके बाद भूमि अधिग्रहण हाेगा। मई के अंत तक जमीन जेल प्रशासन को मिल जाएगी।

सलेमपुर सैनी मौजा के पास की जमीन पर जेल बनाने की है योजना
सलेमपुर सैनी मौजा की जमीन का प्रस्ताव पहले आया था, जिसे केबिनेट से भी मंजूरी मिल गई थी। भू-अर्जन के लिए फंड भी आवंटित हो गया था। लेकिन, कुछ कन्फ्यूजन के कारण मामला अटक गया था। सीओ को फिर से सलेमपुर सैनी मौजा की चयनित जमीन की मापी कराने का निरीक्षण में निर्देश दिया था।
मिथिलेश मिश्रा, जेल आईजी

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