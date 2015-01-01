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बिजली:हबीबपुर फीडर काे बांटने का काम फिर किया गया शुरू, शैलबाग के पास विवाद हाेने के कारण काम रुका

भागलपुरएक घंटा पहले
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हबीबपुर फीडर काे दाे भागाें में बांटने के काम शनिवार से फिर शुरू हाे गया है। यहां पहले से काम चल रहा था। लेकिन शैलबाग के पास विवाद हाेने के कारण काम रुक गया था। अब बिजली कंपनी ने रूट को बदलकर काम शुरू कर दिया है। इस कारण शनिवार को कई इलाकों में 6 घंटे बत्ती काटनी पड़ी। सहायक अभियंता रितेश कुमार ने बताया कि हबीबपुर फीडर काफी बड़ा है।

इससे 18 हजार उपभोक्ताओं काे बिजली दी जा रही है। ओवरलोड के कारण बिजली घंटों कट जाती है। दूसरा फीडर तैयार करने से लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। हबीबपुर फीडर में दाऊदबाट से हबीबपुर के बीच जर्जर तार बदलने को लेकर रविवार की सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बत्ती गुल रहेगी।

काम सोमवार तक चलेगा। इधर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास पोल गाड़ने के कारण बरारी फीडर में थाेड़ी देर के लिए बिजली काटनी पड़ी। शनिवार सुबह 11 बजे के करीब सबौर ग्रिड से इनकमिंग और आउटगोइंग सभी फीडर की बिजली पीक लोड पर रही। अभी बिजली का आवंटन 80 मेगावाट है।

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