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दूर होगी बिजली की समस्या:मिरजान से हटेंगे जर्जर तार, केबल लगेंगे, पांच किलाेमीटर में एक सप्ताह में शुरू हाेगा काम

भागलपुर2 घंटे पहले
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मिरजान फीडर में वर्षों से लगे जर्जर तार के बदले केबल लगाए जाएंगे। एक सप्ताह में यहां काम शुरू हाे जाएगा। यहां करीब 40 साल पूरा तार लगे हैं। जाेड़ ज्यादा रहने के कारण आंधी-बारिश में ये टूट जाते हैं। गर्मी में लाेड बढ़ने पर ये गलकर गिर जाते हैं। इससे हादसे की आशंका रहती है। ठंड में भी लाेड बढ़ने पर यहां तार गल कर गिर रहे हैं। मिरजान फीडर में 15 हजार से अधिक उपभाेक्ता हैं।

केबल लगाने से अब मिरजान फीडर के लाेगाें काे राहत मिलेगी। सिकंदरपुर, काजीचक, मिरजान रोड, लालूचक भट्ठा, इशाकचक, भोलानाथ पुल, पासीटोला, छटपटी रोड, हसनगंज, हुसैनाबाद कव्वाली मैदान, अलीगंज, क्लबगंज, शिवपुरी कॉलोनी, कैलाशपुरी, कृष्णानगर, जरलाही आदि इलाके में केबल लगाने का काम शुरू हाेगा।

हालांकि नयाचक रेलवे कॉलोनी में जर्जर तार के बदले केबल लगाया जा चुका है, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं जाेड़ा गया है। अधीक्षण अभियंता श्रीराम सिंह ने बताया कि मिरजान फीडर के पांच किलोमीटर क्षेत्र में केबल लगाए जाएंगे। एक सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा। केबल आ चुके हैं।

तिलकामांझी में आज 3 घंटा गुल रहेगी बत्ती

मायागंज और जेल सब-स्टेशन का मेंटेनेंस करने को लेकर गुरुवार को कई फीडर शटडाउन रहेंगे। मायागंज अस्पताल, आदमपुर, तिलकामांझी, वाटर वर्क्स सहित जीरोमाइल फीडर से सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिजली नहीं मिलेगी। जेई संतोष कुमार ने बताया कि पीएसएस का ब्रेकर व ट्रांसफॉर्मर में तेल सहित लाइनों का मेंटेनेंस का काम किया जाएगा।

इसके लिए मायागंज और जेल सब-स्टेशन में आने वाले सभी फीडर तीन घंटा बंद रहेगा। इससे तिलाकामांझी, जवारीपुर, लालबाग, पुलिस लाइन, नील कंठनगर, सच्चिदानंदनगर कॉलोनी, गांधी ग्राम कॉलोनी, आनंदगढ़ कॉलोनी, जीरोमाइल, जेल रोड, आदमपुर, खंजरपुर, पीरबाबा चौक, कोयला घाट सहित अन्य इलाकों की बत्ती गुल रहेगी। जेई ने बताया कि सुबह में ही इन इलाकाें के लाेग पानी की व्यवस्था कर लें।

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