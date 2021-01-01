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विवाद:हॉर्न बजाने पर युवक को पीटा, दो गुट भिड़े, चाकू-बमबाजी, 3 जख्मी

भागलपुरएक घंटा पहले
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बम विस्फोट में जख्मी नागवंशी यादव (कुर्सी पर) व अन्य। - Dainik Bhaskar
बम विस्फोट में जख्मी नागवंशी यादव (कुर्सी पर) व अन्य।
  • हुसैनाबाद के कटघर मिस्त्री टोला की घटना, दोनों पक्षों से 5 हुए गिरफ्तार

हुसैनाबाद के मिस्त्री टोला में बुधवार शाम को मामूली विवाद में युवकों का दो गुट आपस में भिड़ गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट, बमबाजी और चाकूबाजी हुई। बमबाजी में 3 युवक जख्मी हुए हैं। घायलों में कटघर निवासी शिवम, सकरुल्लाचक निवासी नागवंशी यादव और मिस्त्री टोला का मो. सोहेल शामिल हैं। सभी का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है।

शिवम के हाथ और सोहेल को पैर में बम लगा है। जबकि नागवंशी यादव को पैर में बम का छींटा लगा है। शिवम और नागवंशी दोनों अलग-अलग गुट के हैं। जबकि सोहेल किसी गुट से जुड़ा हुआ नहीं है। वह काम पर से घर लौट रहा था तो दोनों पक्षों के बीच हो रही बमबाजी में जख्मी हो गया। पुलिस ने दोनों गुटों से 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। मौके पर से पुलिस ने बम के अवशेष बरामद किये हैं।

बमबाजी के दौरान रास्ते से गुजर रहा सोहेल हुआ जख्मी
बमबाजी में जख्मी सकरुल्लाचक निवासी नागवंशी यादव ने बताया कि उसका छोटा भाई अमन यादव सुबह में बाइक लेकर अलीगंज सब्जी मंडी गया था। वहां बाइक का हॉर्न बजाने पर मड़वा स्थान निवासी राहुल ठाकुर से विवाद हो गया। राहुल और उसके दोस्तों ने मेरे भाई अमन के साथ मारपीट की।

अमन ने घर आकर घटना की जानकारी दी तो नागवंशी यादव अपने दोस्तों के साथ राहुल ठाकुर व अन्य के पास पहुंच गया। सारे लोग उस समय कटघर मिस्त्री टोला में थे। वहीं दोनों पक्षों में विवाद हो गया। पहले दोनों गुटों में मारपीट और चाकूबाजी होने लगी। फिर दोनों गुट की ओर से ताबड़तोड़ बमबाजी हुई।

घायल ने बनाई झूठी कहानी
जख्मी होकर जब शिवम मायागंज अस्पताल पहुंचा तो उसने भरमाने के लिए झूठी कहानी रच डाली। शिवम ने बताया कि वह शाम में सोकर जगा था। घर के बाहर गया तो दो गुट आपस में लड़ रहे थे। उन्हीं दोनों गुटों में मारपीट, चाकूबाजी और बमबाजी हो रही थी। इसमें वह जख्मी हो गया। हालांकि, दूसरे गुट के नागवंशी यादव ने शिवम की झूठी कहानी की पोल खोल दी।

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