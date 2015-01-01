पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यक्रम:झारखंड के मुख्यमंत्री आज आएंगे सतीशनगर

परबत्ता4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

प्रखंड के सौढ उत्तरी पंचायत के सतीशनगर गांव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम होगा। वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह की तेरहवीं में शामिल होंगे।जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार वे भागलपुर जिला के नारायणपुर में स्थित जयप्रकाश नारायण कॉलेज के मैदान में उनका दोपहर एक बजे हेलीकॉप्टर उतरेगा। जबकि तीन बजकर तीस मिनट पर वे रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से गोगरी के अनुमंडल पदाधिकारी सुभाषचंद्र मंडल तथा एसडीपीओ पीके झा ने मौके का मुआयना किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें