पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:अगलगी से आधा दर्जन घर जलकर राख

परबत्ता3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
आग पर काबू पाने का प्रयास करते ग्रामीण।
  • सलारपुर की घटना, जबतक दमकल की गाड़ी पंहुची तब तक सब कुछ हो गया राख

प्रखंड के सलारपुर गांव में गुरुवार को आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर राख हो गया। कुल्हड़िया पंचायत अंतर्गत वार्ड-10 में अचानक आग लगने से आधा दर्जन किसान परिवारों का घर और सामान जल कर राख हो गया। ग्रामीणों के अनुसार शार्ट सर्किट की वजह से मनोज यादव के घर में लगी आग ने देखते ही देखते अन्य छह घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपट देखकर आसपास के ग्रामीण जमा होकर आग पर काबू करने के प्रयास में जुट गए लेकिन आग की लपट इतनी तेज थी कि ग्रामीणों के प्रयास के बावजूद भी सबकुछ राख हो गया। सूचना मिलने के बाद गोगरी से पहुंची दमकल की दो गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इधर, घटना की सूचना मिलते ही परबत्ता थाना के एएसआई मोहन कुमार एवं राजस्व कर्मचारी सुधांशु कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर क्षति का आकलन किया। अगलगी में बबलू यादव और मनोज यादव का घर पूरी तरह जलकर गया। जबकि सुनील यादव, राधे यादव, अरविंद यादव एवं गुलाब यादव का दरवाजा सहित वहां रखे थ्रेसर तथा पंपसेट एवं मवेशी का चारा जलकर बर्बाद हो गया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि खेतीबाड़ी के समय में आए इस भयावह आपदा में सब कुछ तबाह एवं बर्बाद हो गया है। मौके पर पहुंचे पंचायत के पूर्व मुखिया अजय रंजन पंचायत, समिति सदस्य ललन कुमार, सौरभ कुमार, विजय यादव, जयप्रकाश यादव आदि ने प्रशासन से तत्काल उचित मुआवजा देने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से एक दमकल गाड़ी की व्यवस्था प्रखंड मुख्यालय में करवाने की मांग की है, ताकि ऐसी आपदाओं पर समय रहते काबू पाया जा सके।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें