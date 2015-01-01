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वारदात:बहियार घूमने गए राजमिस्त्री की गोली मारकर हत्या, दोस्त के हाथ में लगी दो गोली, जख्मी

परबत्ता4 घंटे पहले
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मृतक के घर पर रोते बिलखते परिजन।
  • अपराधियों ने गंगा की उपधारा की तरफ बरपनियां दियारा ले जाकर सीने में गोली मारी
  • राजमिस्त्री का काम कर परिवार की आजीविका चलाता था नकुल

प्रखंड के तेमथा करारी पंचायत के शर्मा टोला तेमथा निवासी 40 वर्षीय नकुल शर्मा की अपराधियों ने हत्या कर दिया। अपराधियों ने उसे गंगा की उपधारा के तरफ बरपनियां दियारा ले जा कर सीने में गोली मारी। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के दौरान उसके साथ मौजूद मृत्युंजय शर्मा ने भागकर अपनी जान बचाया। हालांकि इस दौरान उसे भी दो गोलियां मारी गई जो उसके हाथ में लगी। मृत्युंजय शर्मा को घायल अवस्था में परबत्ता लाया गया। जहां से डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। नकुल शर्मा राजमिस्त्री का काम कर के अपने परिवार की आजीविका चलाता था। वह पंजाब में रहकर मजदूरी करता था तथा लॉकडाउन के दौरान गांव में लौट यहीं मजदूरी कर रहा था। छठ पूजा के बाद वह पुनः पंजाब जाने वाला था। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम आठ बजे नकुल शर्मा को उसके ही ग्रामीण मृत्युंजय शर्मा ने उसको बुलाया तथा वे दोनों गंगा की उपधारा की तरफ चले गए। रात के तीन बजे गोली से घायल अवस्था में मृत्युंजय शर्मा ने अपने घर लौटकर बताया कि नकुल शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसने अपने परिजनों को यह भी बताया कि उसके ऊपर भी कई गोलियां चलाई गई। इसमें दो गोलियां उसके हाथ में लगी है। लेकिन वह अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से भागने में सफल हो गया।

मां बोली, एक सीधा साधा मजदूर था मेरा बेटा

मृतक के शव को देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि उसके सीना में गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। गोली मारने के बाद किसी भारी लकड़ी तथा धारदार चाकू से उसके चेहरा को क्षत विक्षत करने का प्रयास किया गया है। मृतक की मां रेखा देवी ने बताया कि उनका पुत्र एक सीधा साधा मजदूर था और उसका किसी व्यक्ति से कोई झगड़ा झंझट नहीं था।मृतक को एक पुत्री और दो पुत्र है। घायल मृत्युंजय शर्मा ने पुलिस को चार लोगों का नाम बताया। जिसमें से एक को पुलिस ने पूछताछ के लिये हिरासत में लिया है।

बयान के लिए बेगूसराय पुलिस को दी गई सूचना
परबत्ता थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने बताया कि घायल मृत्युंजय शर्मा के फर्द बयान के लिए बेगूसराय पुलिस को सूचना दी गई है। बयान की प्रति आने पर विधिवत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया जायेगा। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिये खगड़िया भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मृतक की पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है और उसे परबत्ता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की सूचना मिलने पर भाकपा माले के जिला सचिव अरुण कुमार दास तथा राजद के राजो यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर हिम्मत और सांत्वना दिया। सामाजिक न्याय आंदोलन के सौरभ कुमारव सीपीआई के कैलाश पासवान ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग किया है।

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