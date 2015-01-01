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हादसा:करंट लगने से 35 वर्षीय महिला की हुई मौत

पिपरिया4 घंटे पहले
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पिपरिया थाना क्षेत्र के मूल निवासी व अभी मोहनपुर निवासी ललन यादव की पत्नी को गुरुवार की शाम विद्युत करंट लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। थानाध्यक्ष राजकुमार साहू ने बताया कि इस घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के घर पहुंचे लेकिन मृतक के परिजनों ने तब तक शव का दाह संस्कार कर दिया था।

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