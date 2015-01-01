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अगलगी:घर में अचानक लगी आग सारी संपत्ति जलकर राख

पिपरियाएक घंटा पहले
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सैदपुरा पंचायत के कसोय चननिया निवासी विद्यानंद यादव के घर में गुरुवार दोपहर अचानक आग लगने से सारा सामान जल गया। ग्रामीणों के काफी प्रयास से आग पर काबू पाया गया। पीड़ित विद्यानंद यादव एवं वार्ड सदस्य राजाराम यादव ने बताया कि दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति की दूध फैट का उपकरण व कागजात के अलावा लगभग 70 मन बोरे में बंद गेहूं, भूसा, कीमती कपड़ा समेत संपत्ति जलकर राख हो गया।

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