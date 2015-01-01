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परेशानी:अपराधियों ने रामचंद्रपुर दियारा में गेहूं लगे 15 बीघा खेत जोता, फसल बर्बाद

पिपरिया2 घंटे पहले
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गेहूं के पौधों को जोतने के बाद बर्बाद फसल।
  • पीड़ित ने अब तक थाने में मामले की दर्ज नहीं कराई शिकायत

अपराधियों ने हथियार के बल पर रामचंद्रपुर के 568 वां दियारा में ट्रैक्टर से लगभग 15 बीघा खेतों में लहलहाती गेहूं की फसल को जोतकर बर्बाद कर दिया है। इस जमीन पर अपराधियों ने एक माह पूर्व भी वर्चस्व को लेकर अंधाधुंध फायरिंग किया था।। जमीन के भूस्वामी अपराधियों की भय से खेत पर नहीं पहुंचे हैं और न ही पुलिस से अभी तक शिकायत की है। जमीन सूर्यागढ़ा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी टुनटुन सिंह, अंजनी सिंह, कारेलाल सिंह, नवल सिंह और रामचंद्रपुर निवासी बौधु सिंह का है। जमीन को कई वर्षों से बौधू सिंह पट्टा पर लेकर खेती कर रहा था। बौधू सिंह ने बताया कि रामचंद्रपुर गांव के अपराधी जंजीर कुमार , विक्की कुमार, बबलू कुमार एवं बेगूसराय जिले के शाम्भो थाना अंतर्गत हेमरपुर निवासी बुल्लू सिंह समेत अन्य अपराधियों ने राइफल के बल पर बुधवार की रात ट्रैक्टर से खेतों में लहलहाती गेहूं की फसल को जोतकर बर्बाद कर दिया। थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में उन्हें कोई सूचना नहीं है।

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