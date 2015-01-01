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किसानों में उत्साह:धान की उपज से उत्साहित किसानों ने जलाए दीप

पिपरिया4 घंटे पहले
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धान की अधिक उपज से उत्साहित किसान दीपक जलाते हुए।
  • सूर्यगढ़ा के उरैन पंचायत के पूनाडीह में आयोजन, हाइब्रिड बीज का किया इस्तेमाल

बुधवार की देर शाम जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के उरैन पंचायत के पूनाडीह गांव में किसानों ने फसल कटाई दिवस धूमधाम से मनाया। इस दौरान मिट्टी के दीपक जलाकर किसानों ने धान की अधिक उपज होने पर खुशी भी जाहिर की। मौके पर पायोनियर कंपनी जमुई टेरेटरी कंपनी के प्रतिनिधी सह सेल्स मैनेजर राकेश कुमार ने किसानों के बीच फसल के पैदावार को लेकर फीडबैंक भी लिया।इस दौरान कंपनी से जुड़े सूर्यगढ़ा प्रखंड के कर्मी कुंदन कुमार व संतोष कुमार भी उपस्थित रहे। पूनाडीह स्थित अपने खेतों में पायोनियर 27पी37 धान के बीज लगाने वाले किसानों में शीतल यादव, रमोना यादव, गुलेश्वर यादव, रामबालक यादव, उदय कुमार आदि मुख्य रूप से शामिल है। इन्होंनें अपने अधिकांश खेतों में हाईब्रीड के इस बीज का प्रयोग किया था। किसानों ने कहा कि अन्य धान के बीजों की तुलना में इस कंपनी के बीज से फसल की पैदावार आठ क्विंटल प्रति हेक्टेयर अधिक हुई है। वहीं कंपनी के मैनेजर ने इस दौरान किसानों को बताया कि यह धान का बीज विपरीत परिस्थिति में भी ज्यादा उपज देने की क्षमता रखता है। इसकी बाली भी लंबी और काफी पुष्ट होती है।

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