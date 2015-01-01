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सुविधा:विद्यालय के सबमर्सेबुल बोरिंग में लगी नई मशीन

पिपरियाएक घंटा पहले
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उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरिया दियारा के प्रधानाध्यापक संजय शर्मा ने विद्यालय परिसर में स्थापित सबमर्सेबुल बोरिंग में नया मशीन खरीद कर लगाया है। एक वर्ष पूर्व अज्ञात चोरों ने सबमर्सेबुल से मशीन को चुरा लिया था जिसके कारण इस विद्यालय में पेयजल का काफी संकट चल रहा था।

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