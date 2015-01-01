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वार्षिकोत्सव:पंच वैभव विकास परिषद का मना 7वां वार्षिकोत्सव

पिपरियाएक घंटा पहले
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दियारा पिपरिया गांव में पंच वैभव विकास परिषद का 7वां वार्षिकोत्सव दिवस दुर्गास्थान परिसर में कृष्ण पक्ष एकादशी कार्तिक मास के बुधवार को मना। कार्यक्रम में परिषद् के प्रमुख आमोद कुमार, योगेंद्र यादव, मन्नु भारती, महेश्वर भगत, रुकेश कुमार, गोकर्ण कुमार आदि लोगों ने आयोजन किया।

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