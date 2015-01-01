पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बेखौफ अपराधी:फरार अभियुक्त के अवैध बंदूक लहराने का फोटो हुआ वायरल

पिपरिया4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
हथियार लहराते जंजीर कुमार।
  • रामचंद्रपुर के जंजीर कुमार पर प्राथमिकी दर्ज

रामचंद्रपुर गांव निवासी जयजय राम सिंह के बेटे जंजीर कुमार का एक फोटो वायरल हुआ है। वायरल फोटो में वह अवैध हथियार 315 राइफल लहरा रहा है। इसकी दियारा में काफी चर्चा हो रही है। पिपरिया थाने को वायरल फोटो दिया गया है। थानाध्यक्ष राजकुमार साहू ने कहा कि फेसबुक पर अपलोड पुराना फोटो है। फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जंजीर ने गत वर्ष इसी गांव के राजेश राम को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। उसके बाद से वह फरार है। उक्त आरोपी ने राजेश के भाई बबलू राम को गोलीबारी मामले में केस को वापस लेने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर पूरे परिवार को जान मारने की धमकी दी है। इससे पूरा परिवार दहशत में है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अवैध हथियार लहराने के मामले में उसके खिलाफ अलग से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें