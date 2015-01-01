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परेशानी:मवि मोहनपुर के प्रभारी का 3 माह से वेतन बंद

पिपरियाएक घंटा पहले
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शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना शिवचंद्र बैठा ने पिपरिया शिक्षांचल के मध्य विद्यालय मोहनपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक भानु रजक के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया है। जिसके कारण अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। प्रभारी भानु रजक ने डीपीओ स्थापना को बंद किए गए वेतन भुगतान के लिए आवेदन भेजा है लेकिन डीपीओ ने कोई पहल नहीं की। उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। डीपीओ शिव चंद्र बैठा ने बताया कि इस विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षक राकेश कुमार को प्रखंड शिक्षक इकाई पिपरिया ने उनके नियोजन रद्द कर दिया था उसके बाद भी प्रभारी ने उक्त शिक्षक को ड्यूटी पर कार्यरत रखा और उनको वेतन भुगतान हो रहा था।

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