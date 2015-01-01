पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लुट:घर में घुसकर नकदी और आभूषण छीनकर फरार

पिपरिया5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी स्वर्गीय नकुल सिंह के पुत्र विकास कुमार ने अपने पड़ोसी सुभाष सिंह, विवेक सिंह पिता केदार सिंह, मोहित भारद्वाज उर्फ चुनचुन के विरुद्ध लूटपाट, मारपीट, छिनतई एवं बेवजह गाली गलौज किए जाने के संबंध में सूर्यगढ़ा थाना में लिखित शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि उक्त लोगों ने बेवजह घर में घुसकर गाली- गलौज मारपीट करते हुए घर में रखा हुआ 10 हजार 200 तथा आवेदक की पत्नी हीरा देवी की गले से सोने की चेन छीनकर चंपत हो गया। थाना में इस आवेदन के आलोक में उक्त लोगों के विरुद्ध थाना कांड संख्या 2011 22 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने इसकी पुष्टि की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें