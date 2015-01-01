पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पिपरिया पीएसची में बंध्याकरण शिविर का मामला:शिविर में नहीं पहुंचे सर्जन, 4 घंटे इंतजार कर लौटीं महिलाएं

पिपरिया2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

पिपरिया पीएचसी में मंगलवार को कुव्यवस्था को लेकर बंध्याकरण ऑपरेशन शिविर में पहुंची कई महिलाएं बिना ऑपरेशन कराए वापस लौट गई। जिसमें पवई, जजबारा, पिपरिया आदि गांवों की महिलाएं शामिल है। अस्पताल के सर्जन डॉ. उमेश प्रसाद चार घंटे विलंब से अस्पताल पहुंचे। महिलाएं काफी इंतजार करने के बाद अस्पताल की अव्यवस्था से नाराज हो वापस लौट गई। ओपीडी में समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं था। पीएचसी में सर्जन के तबादला होने के बाद 4 माह से बंध्याकरण शिविर नहीं लग रहा था। राजमनी देवी, चंचल देवी, रेखा देवी, किरण देवी, संती देवी, गुड़िया देवी आदि महिलाओं ने बताया कि सर्जन या अन्य चिकित्सक के इंतजार में 4 घंटे तक अस्पताल में बैठी रही। इस पीएचसी में कोई व्यवस्था नहीं है। शिविर में डॉक्टर अजय कुमार, फार्मासिस्ट विनोद कुमार और चंदा, रेखा, पूनम, पंकज सिन्हा एएनएम उपस्थित थीं, लेकिन सर्जन डॉक्टर उमेश कुमार चार घंटे विलंब से पहुंचे। डॉ. अजय कुमार ने बताया कि चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रोशेक कुमार और एचएम अमन नजर डीएम के यहां बैठक में भाग लेने गए थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें