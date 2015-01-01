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मौत:उप मुखिया के चचेरे भाई की संदेहास्पद मौत

पिपरिया4 घंटे पहले
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रामचंद्रपुर निवासी नवल शर्मा के 32 वर्षीय बेटे दिनकर कुमार की गुरुवार की सुबह मौत हो गई। दिनकर पंचायत के उपमुखिया सुबोध सिंह का चचेरा भाई था। जिला परिषद अध्यक्ष रामशंकर शर्मा, सुधांशु सिंह ने शोक जताया है।

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