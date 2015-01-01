पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

भवन निर्माण कराने को पत्र भेजा:पवय में स्वास्थ्य उपकेन्द्र बनाने की आवाज उठाई

पिपरियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

सीएस ने प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को स्वास्थ्य उपकेंद्र पवय में उपलब्ध भूमि पर भवन निर्माण कराने को पत्र भेजा। समाहरणालय कार्यालय का हवाला देते पिपरिया के उप प्रमुख व पवय निवासी मोहन कुमार के आवेदन के आलोक में राज्यपाल के नाम से निबंधित जमीन पर अस्पताल बनाने का आग्रह किया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें