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अनियमितता:निर्माण के एक माह बाद ही टूटा नाला, होगी जांच : बीडीओ

पोठिया3 घंटे पहले
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  • रमनिया पोखर के सिंघारी टोला में हुआ था निर्माण

प्रखण्ड क्षेत्र के सारोगोड़ा पंचायत स्थित रमनिया पोखर गांव टोला सिंघारी वार्ड नंबर 14 में वर्षों बाद मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नसीम दुकानदार के घर से तस्लीम के घर तक 200 मीटर नाला निर्माण कार्य वार्ड सदस्य आनंद कुमार ने एक माह पूर्व कराया था। घटिया निर्माण कार्य देख ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय में इसकी शिकायत की लेकिन इसपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाला बनने का एक माह भी नहीं हुआ कि नाला टूटने लगा। कनिय अभियंता अनातु देव ने बताया कि उक्त नाला का निर्माण कार्य कब की गई मुझे मालूम भी नहीं है और न ही सूचना दिया गया। बीडीओ शशीम सोरव मनी ने बताया कि इस मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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