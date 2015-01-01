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हादसा:प्रतापगंज बाजार में टूटकर गिरा हटिया शेड, दुकानदार भागे, कोई हताहत नहीं

प्रतापगंजएक घंटा पहले
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हटिया परिसर में बना शेड का गिरा भाग।

प्रतापगंज बाजार स्थित हटिया परिसर में वर्षो पूर्व बने हटिया शेड का एक भाग गुरुवार को अचानक गिर जाने से अगल बगल बैठे दुकानदार डर के मारे भाग खड़े हुए। हटिया परिसर में शेड के अगल बगल कुछ दुकानदार दुकान लगाकर दुकानदारी कर रहे थें। उसी दौरान शेड टूटकर अचानक नीचे गिर गया। संयोगवश उस दौरान शेड के अंदर कोई दुकानदार दुकान लगाकर नहीं बैठा हुआ था और न हीं उसके अंदर कोई ग्राहक मौजूद था। नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। जानकारी अनुसार प्रखंड क्षेत्र प्रतापगंज बाजार का हटिया 50 वर्ष से अधिक पुराना हटिया में से एक है। इस हटिया में प्रखंड क्षेत्र के अलावा सीमावर्ती प्रखंड के भी किसान व व्यापारी अपनी सब्जी बेचैन आते हैं। दुकानदारों और ग्राहकों की सुविधा के लिए 1986 के दशक में वर्तमान विधायक द्वारा हटिया परिसर में लाखों की लागत से तीन शेड, एक रूम तथा एक शौचालय का निर्माण कराया गया था। जिसकी सही ढंग से रखरखाव के अभाव में हटिया शेड व शौचालय की स्थिति जर्जर होती चली गई। शेड की स्थिति अब ऐसी है कि इसमें दुकान लगाना खतरों से खाली नहीं है।

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