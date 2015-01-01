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साइबर क्राइम:सिपाही के खाते से निकाले 1.95 लाख रुपए, शिकायत

पुरैनी4 घंटे पहले
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पुरैनी थाना में सिपाही पद पर पदस्थापित टुन्नु कुमार के एसबीआई बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 1 लाख 95 हजार रुपए उड़ाए। इस मामले में सिपाही ने मुख्य शाखा प्रबंधक को आवेदन देकर खाते में पैसा वापस करवाने की मांग की है। बताते चलें कि लगभग 1 वर्ष से अधिक से सिपाही टुन्नू कुमार पुरैनी थाना में पदस्थापित हैं। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा प्रबंधक को दिए गए आवेदन में बताया है कि साइबर क्राइम करने वालों ने उनसे फोन कर विभिन्न माध्यमों से एटीएम कार्ड का नंबर एवं ओटीपी मांग ली। कुछ देर के बाद सिपाही टुन्नू कुमार को मैसेज आया कि उनके खाते से रुपए निकल गए हैं। जब उन्होंने इसकी जांच की तो वह हतप्रभ रह गए। क्योंकि उनके खाते से साइबर अपराधियों ने 1 लाख 95 हजार 843 रुपए की निकासी कर ली थी। सिपाही टुन्नु कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी बीमार है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वह अपने घर नहीं जा पाए और बेहतर इलाज हेतु अपने खाते में पैसा जमा करने लगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार फरवरी में वह चाहते थे कि खाते में जमा किए गए रुपयों से पत्नी का इलाज एक बड़े अस्पताल में हो लेकिन तब तक वह ठगी के शिकार हो गए। इसके बाद उन्होंने मुख्य शाखा प्रबंधक को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।

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