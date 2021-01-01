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कार्रवाई की मांग:डीएम से सीएचसी प्रभारी और बीएचएम को हटाने की मांग

पुरैनीएक घंटा पहले
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  • सीएचसी प्रभारी व बीएचएम ने कर दिया था गुपचुप तरीके से रोगी कल्याण समिति का गठन

डीएम श्याम बिहारी मीणा ने पुरैनी पहुंच कर प्रखंड सह अंचल कार्यालय सहित कई अन्य विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुरैनी प्रखंड प्रमुख सविता कुमारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी और स्वास्थ्य प्रबंधक की मिलीभगत के कारण गुपचुप तरीके से किए गए रोगी कल्याण समिति के गठन का मुद्दा जोरों से उठाया। मौके पर ही उन्होंने जिला पदाधिकारी को आवेदन भी सौंपा।

प्रमुख सविता कुमारी ने बताया कि गुपचुप तरीके से रोगी कल्याण समिति का गठन करने के बाद पूरे प्रखंड क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों व बुद्धिजीवियों के बीच खास आक्रोश व्याप्त था। जिसके बाद पंचायत समिति की बैठक में भी इसे मुख्य मुद्दा बनाकर काफी गहमागहमी हुई थी।

मामला के तूल पकड़ने के बाद प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी ने समिति कैबिनेट की बैठक के दौरान उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों को आश्वस्त किया था कि वह जल्द ही अस्पताल में बैठक आयोजित कर नए सिरे से रोगी कल्याण समिति का गठन करेंगे। लेकिन ना तो चिकित्सा पदाधिकारी ने कोई बैठक मिकी और ना ही आज तक रोगी कल्याण समिति का नए सिरे से गठन हो पाया है।

इस कारण से अस्पताल की कई व्यवस्थाएं लंबित हैं। प्रमुख सविता कुमारी ने डीएम से मांग की है कि मनमाना रवैया अपनाने वाले सीएचसी प्रभारी डॉ. विनय प्रसाद कृष्ण एवं स्वास्थ्य प्रबंधक अरूण कुमार को निलंबित कर उचित कानूनी कार्रवाई करें।

ढाई घंटे की समीक्षा बैठक में दिया कई निर्देश

बाद में डीएम ने बीडीओ कार्यालय में बैठक कर विभिन्न विभागों के एक-एक अधिकारियों से अलग-अलग जांच पड़ताल की। उसके बाद मुख्य कार्यालय भवन के सभागार में डीसीएलआर कुंदन कुमार, सीएचसी प्रभारी डॉ. विनय प्रसाद कृष्ण, मनरेगा पीओ सुप्रिया कुमारी, बीसीओ अजय कुमार, जीविका बीपीएम गोकुल सिंह, बीईटो अशोक कुमार झा, दारोगा उदय तिर्की व प्रखंड के अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की विकास कार्यों की समीक्षा की। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में लगभग ढाई घंटे तक समीक्षा बैठक चली। इसमें डीएम श्री मीणा ने बीडीओ वीरेंद्र कुमार व सीओ राम अवतार यादव को कई महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए।

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