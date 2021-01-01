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वैक्सीनेशन:पुरैनी में 200 से अधिक फ्रंट लाइन वर्कर को लगा कोरोना का टीका

पुरैनीएक घंटा पहले
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पुरैनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब तक सहायिका, सेविका व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी को मिलाकर 200 से अधिक लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन दिया जा चुका है। बताया गया कि 9 फरवरी तक कुल 413 लोगों को टीकाकरण का प्रथम डोज दिया जाएगा। जिसमें सेविका, सहायिका, आशा, एएनएम, डॉक्टर, निजी क्लीनिक के संचालक सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया गया है।

इसके बाद उपर्युक्त लोगों को ही 9 फरवरी के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। टीकाकरण कराने को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन परिसर में तीन विशेष कक्ष का निर्माण किया गया है। जिसमें पहले कक्ष के रूप में प्रतिक्षालय, दूसरे कक्ष के रूप में टीकाकरण कक्ष और तीसरे कक्ष के रूप में अवलोकन कक्ष का इस्तेमाल किया जा रहा है।

स्वास्थ्य प्रबंधक अरुण कुमार की देखरेख में चल रहे टीकाकरण में 4 एएनएम जिसमें अमिता कुमारी, सुमन कुमारी, पूनम द्विवेदी एवं ममता कुमारी, एक डाटा ऑपरेटर जयहिंद कुमार, एक पारा मेडिकल स्टाफ मो. नौशाद आलम व सुरक्षा गार्ड बबलू कुमार लगाए गए हैं।

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