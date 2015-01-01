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कार्रवाई:दुमका से शंकरपुर जा रहा शराब लदा वाहन जब्त

पुरैनी32 मिनट पहले
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गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी।
  • सीमेंट व धान की भूसी से भरे बोरे की बीच छिपाकर रखी गई थी 45 कार्टन शराब, 2 गिरफ्तार, एक फरार

पुरैनी पुलिस ने सीमेंट और भूसी के भरे बोरे से लदे एक टाटा 407 से 45 कार्टन में 321.59 लीटर शराब जब्त की। हरियाणा, मेघालय, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों के स्टीकर लगी शराब झारखंड के दुमका से आ रही थी, जिसे शंकरपुर तक ले जाना था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया। जबकि गाड़ी पर बैठा एक अन्य व्यक्ति फरार हो गया। थानाध्यक्ष दीपकचन्द्र दास ने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जेएच-04-7842 नंबर की टाटा 407 पर शराब की खेप झारखंड के दुमका से निकलकर शंकरपुर की ओर जा रही है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ी के लोकेशन का पता करते हुए मुख्यालय के सहनी चौक पर पकड़ लिया। जब गाड़ी की जांच की गई तो उसमें पाया गया कि ऊपरी भाग में सीमेंट के कई बोरे एवं धान की भूसी से भरे बोरे भरे पड़े हैं, जिसके नीचे विदेशी शराब के कार्टन थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि जप्त शराब में 375 मिलीलीटर के 25 कार्टन में 374 रॉयल स्टेग की बोतल, 180 एमएल के 5 कार्टन में इंपिरियल ब्लू के 239 बोतल, कैप्टन ब्लू के 4 कार्टन में 180 बोतल, 180 एमएल के 3 कार्टून में रॉयल चैलेंजर के 144 बोतल, 10 कार्टन में मैकडवैल्स नंबर वन के 240 बोतल जप्त किए गए हैं। इस तरह से कुल 45 कार्टन में 321.59 लीटर शराब गाड़ी में भरी हुई थी।

जीतापुर के रहने वाले हैं चालक और खलासी
थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब से लदी हुई यह गाड़ी झारखंड के दुमका से निकलकर मधेपुरा जिला के ही शंकरपुर जा रही थी। शराब के साथ- साथ गाड़ी में मौजूद चालक और उप चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक अन्य फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए दोनों ही युवकों की पहचान मधेपुरा जिले के ही जीतापुर निवासी रिशु सिंह व दुर्गेश कुमार के रूप में की गई।

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