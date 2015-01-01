पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

लापरवाही:14 सिलेंडर ब्लास्ट से दहला डगरुआ बाजार एक दर्जन दुकान राख, 15 लाख की क्षति

डगरुआ2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
डगरुआ बाजार में दुकान जलने के बाद सामान बटोरती महिला।
  • एक होटल से उठी आग की लपटें, अवैध चल रहे गैस सिलेंडर दुकान में विस्फोट से हुआ विकराल
  • जिले में अवैध रूप से खुली हैं छोटी सिलेंडर की दुकानें, कोई रोक-टोक नहीं

डगरुआ बाज़ार हॉस्पिटल जाने वाली रोड एनएच-31के पास बुधवार रात 10 बजे अचानक आग लगने से एक दर्जन छोटी-बड़ी दुकानें जलकर राख हो गईं। इसमें 15 लाख से अधिक रुपये का नुकसान पहुंचने का अनुमान है। आग की चपेट में आई अवैध रूप से चल रही गैस दुकान से एक के बाद एक दर्जन भर छोटे गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरा डगरुआ दहल गया। हर तरफ राख के ढेर और जला हुआ सामान फैला हुआ था। पीड़ित दुकानदार सुबह जले सामान को बीनते नजर आए। जानकारी के अनुसार आग की लपटें दस बजे रात्रि में एक होटल से उठी, जिस पर काबू पाने के लिए आनन-फानन में दमकल भी पहुंचा। अग्निशमन विभाग ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग एक गैस सिलेंडर की दुकान में आग फैल गई और उसके बाद आग ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया। एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होने लगा। प्रत्यक्षदर्शी शमीम ने बताया कि जैसे ही आग लगी, वह अपनी छत से पानी, फेंक फेंककर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे ब्लास्ट होना शुरू हुआ। बाल बच्चों के साथ जान बचाकर वहां दूर चले गए। स्थानीय लोगों के साथ-साथ दुकानदारों ने बताया कि आपदा के इस समय में चोरों ने भी मौके का फायदा उठाया। दुकान से सामान निकालने के बहाने वह कई कीमती सामान लेकर गायब हो गए।

पुलिस ने एनएच-31 को किया सील
गैस सिलेंडर की दुकान में लगी आग के बाद पुलिस प्रशासन ने एक किलोमीटर तक लोगों को हटा दिया गया और एनएच को भी भी सील कर दिया। एक के बाद एक 14 सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद पुनः दो और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना में तनवीर, सलीम चकवा, मिट्ठू फल की दुकान, इश्तियाक की दूध दुकान में रखे 4 फ्रीज समेत लाखों रुपये का सामान जल गया। इसके अलावा अख्तर का होटल, दाऊद आलम का इलेक्ट्रॉनिक व आयुर्वेदिक दुकान के अलावा दो घर भी जलकर राख हो गए।

इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार ने बताई पीड़ा-एक सूई तक नहीं बचा सके
इलेक्ट्रॉनिक्स सामान दुकानदार ने कहा आग लगने की घटना सुनकर भागते हुए वह अपने दुकान तक पहुंचे थे। एक ताला खोले, लेकिन दूसरा नहीं खोल नहीं सके। मेरी नजर के सामने ही दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। एक भी सामान नहीं बचा। उन्होंने बताया कि दीपावली को लेकर दुकान के लिए 20 नई टीवी, 4 एलईडी, डीटीएच, 20 हजार में नया बैट्री, कल ही खरीदी थी।

सिलेंडर दुकान पर होगी कार्रवाई
ये दुकानें बिजनेस प्रपोजल की श्रेणी में आती हैं। इन्हें सरकारी मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि किसी दुकानदार ने इंश्योरेंस करा रखा है तो उन्हें उसका लाभ मिल सकता है। वह भी इंश्योरेंस कंपनी देगी। गैस सिलेंडर दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैस सिलेंडर की दुकान के कारण से इतनी बड़ी घटना हुई है। अबु अमीर, सीओ

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें