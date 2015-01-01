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साइबर क्राइम:आवास योजना लाभुक के खाते से उड़ाए 20 हजार

बीकोठी4 घंटे पहले
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लाभुकों के खाते से अवैध निकासी की जानकारी लेते अपर एसडीओ।
  • मुलकिया पंचायत में जांच के दौरान एसडीओ को मिली साइबर क्राइम की जानकारी

बीकोठी प्रखंड के मुलकिया पंचायत में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का लाभ उठाने वाले लाभुक के खाते से साइबर अपराधियों ने 20 हजार की राशि गायब कर दी है। मामले का खुलासा तब हुआ, जब अपर एसडीओ डॉ. संजीव कुमार सज्जन योजना की जांच के लिए पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की लाभुक निर्मला देवी पति चंदेश्वरी मंडल मुलकिया पंचायत वार्ड-3 ने बताया कि 10 दिसंबर को योजना की प्रथम किस्त की राशि 40 हजार उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिहारीगंज खाता में आई थी, लेकिन 11 दिसंबर को 10000 और 12 दिसंबर को फिर से 10000 किसी के द्वारा खाते से निकाल लिए गए। लाभुक निर्मला देवी ने जब सीएसपी मुड़बल्ला संपर्क किया तो यह सलाह दी गई कि बांकी की राशि 20000 भी कोई निकाल लेगा। इसीलिए इसे जल्द से जल्द अन्य खाते में ट्रांसफर कर लें। तब संबंधित लाभुक ने 20 हजार अपने संबंधी के खाते में ट्रांसफर कराया, तब जाकर वो भी बचा। पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद अपर एसडीओ ने दो गवाह की उपस्थिति में संबंधित लाभुक का बयान दर्ज किया। साथ ही उनके बैंक पासबुक भी जांच करने के साथ-साथ संबंधित आवास सहायक को पीड़ित लाभुक द्वारा नजदीकी थाना एवं बैंक में शिकायत दर्ज करने में उसे सहयोग करने का निर्देश दिय। ग्रामीणों ने यह शिकायत की कि कई लोगों के साथ ऐसी घटना पूर्व में भी घटित हो चुकी है। अपर एसडीओ ने बताया कि यह जांच का विषय है कि साइबर क्राइम के तहत पैसा निकाला गया है अथवा कोई बिचौलिया या दलाल ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने बीकोठी थानाध्यक्ष को मामले की गहन जांच-पड़ताल कर दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने का निर्देश दिया।

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